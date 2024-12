Víctima rompe el silencio tras acusaciones contra los hermanos Alexander: “Finalmente habrá justicia”

Once años después de un episodio que describe como “una pesadilla interminable”, una mujer decidió alzar su voz y denunciar a Oren y Alon Alexander, actualmente detenidos por cargos de violación sexual y tráfico humano. Aunque la denunciante solicitó permanecer en el anonimato, su testimonio es un reflejo del impacto que estos eventos han tenido en su vida.

La mujer, cuyo rostro y voz fueron protegidos para garantizar su identidad, relató con crudeza lo ocurrido y explicó las razones que la llevaron a hablar después de más de una década. “Sentí un alivio muy grande porque sé que habrá justicia”, expresó al referirse a las recientes detenciones.

La historia, según contó, comenzó en octubre de 2013, cuando recibió un mensaje de Oren Alexander a través de Instagram. El contacto inicial derivó en una cena y posteriormente en una fiesta privada en la icónica Mansión Versace, en Miami Beach. En ese lugar, recordó, “no permitían celulares”, una regla que, aunque le pareció extraña, aceptó sin imaginar lo que sucedería después.

Durante la fiesta, relató un comportamiento que comenzó a resultarle perturbador. “Alon estaba bañándose desnudo en la piscina. Pensaba que era una locura, pero quizás había tomado demasiado”, señaló, aún incrédula al recordar los eventos.

Oren, por su parte, sugirió subir a la torre de la mansión, y fue en ese momento cuando el encuentro dio un giro inesperado y violento. “Se me tiró encima y cambió por completo”, relató con voz entrecortada.

Lo que ocurrió después quedó marcado en su memoria: “Se puso agresivo. La mirada en sus ojos era como si algo lo hubiera poseído. Traté de empujarlo, hice todo lo posible, pero era demasiado fuerte”.

Al finalizar el ataque, recuerda una imagen que no ha podido borrar: “Tenía una sonrisa en su cara. Se levantó, se vistió y se fue como si nada hubiera pasado. Me dejó tirada en el piso como un pedazo de basura”.

La víctima confesó que no denunció el incidente en ese momento debido a la vergüenza y la culpabilidad que sentía. “Me sentí muy avergonzada, como si yo no hubiera detectado las advertencias”, explicó. Fue solo años después, durante sesiones de terapia, que se atrevió a hablar sobre lo ocurrido.

El impulso definitivo para romper su silencio surgió cuando comenzaron a aparecer acusaciones públicas en Nueva York contra los hermanos Alexander. Según la fiscalía, los gemelos enfrentan casos en Miami-Dade vinculados a tres presuntas víctimas, además de al menos 40 denuncias en Nueva York.

La denunciante, al enterarse de estas cifras alarmantes, tomó la decisión de dar un paso al frente: “Sé que todavía hay más víctimas. Lo hago para que otras mujeres se sientan confiadas de que pueden reportarlo”, aseguró con firmeza.

Por su parte, el abogado de los hermanos Alexander ha declarado públicamente que sus representados son “inocentes de todas las acusaciones”. Mientras tanto, la fiscalía estatal de Miami-Dade ha manifestado su disposición a investigar cualquier alegato adicional relacionado con este caso.

En paralelo, la policía continúa recopilando información y testimonios de posibles nuevas víctimas. Este caso ha encendido las alarmas sobre un patrón de presunto abuso sistemático y ha abierto un espacio crucial para que más mujeres puedan denunciar sin miedo ni estigmas.

Para la mujer que decidió hablar después de 11 años, esta denuncia no es solo un acto de justicia personal, sino un llamado a la solidaridad y al coraje: “Quiero que otras mujeres sepan que no están solas y que pueden hablar. No importa cuánto tiempo haya pasado”.

Por ahora, las autoridades continúan investigando y no descartan que surjan más denuncias en los próximos días.