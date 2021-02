Viajeros a Cuba molestos porque no llegan sus maletas

Una y otra vez los vuelos a Cuba terminan siendo un dolor de cabeza para los pasajeros residentes en Miami, que viajan de visita familiar a la isla.

Ese es el caso de Odalys Valles, quien que llegó a Cuba sin maletas, y ahora dice que “hoy no me pude montar en el avión porque tenía la azúcar alta y la presión alta”.

Odalys debía regresar hoy a Miami, luego de haber viajado a Cuba el 2 de febrero pasado, a través de la Agencia chárter Xael. Consigo llevaba dos maletas de 69 libras en la bodega del avión, por las cuales pago $322 dólares. Ninguna de las 2, asegura, llegó a su destino.

“Cuando llegué a Cuba, yo me dije, ¿qué hago yo aquí sin maletas?”

Fabricio Gil, vicepresidente Xael Ttravel, dice que “hay muchos pasajeros a los que sus equipajes no les han llegado, es algo que se nos ha ido de las manos”.

Fabricio reconoce que en los últimos tiempos han presentado problemas con el cargamento de equipajes y en las últimas semanas, la situación ha empeorado.

“Solamente podemos hacer un vuelo cada 5 semanas, pero Cuba ahora está teniendo una política, debido a la pandemia, donde no quiere que lleguen equipajes rezagados, no permite que mandemos esos equipajes”, dice.

Eso significa que si una maleta se queda rezagada no se podrá enviar. Un verdadero desastre para los viajeros afectados.

Al quedar reducido a 4 vuelos mensuales, las agencias chárteres han tenido que reinventarse en su atención al cliente. Pero, según Fabricio, no se responsabilizan de reembolsar el dinero invertido en el boleto de avión.

Todo esto genera malestar en los afectados en medio de una estrategia de las aerolíneas bastante confusa, por un lado, las agencias echan la culpa a Cuba y las víctimas de esta situación tan absurda como irracional, culpan a las agencias

“Lo único que no se cumplió fue con el equipaje, el pasajero fue”, dice Gil como excusa.

Pero Odalis Valles le responde con un argumento para ella muy lógico: “¿cómo tú no tienes culpa de eso, si ustedes son los dueños de la aerolínea (…) no me parece justo, porque el pasajero viajó con la condición de que traía su equipaje, porque si le dicen que no viene el equipaje el pasajero no viaja”.