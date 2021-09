Vecinos de Miami Beach se quejan del robo de correspondencia postal

Vecinos del edificio Manor 851 en Meridian ave y la calle 9, en Miami Beach, denunciaron esta tarde, en exclusiva a T51, el robo múltiple de su correspondencia postal.

"Sacaban toda la correspondencia y se la llevan, hay personas que reciben tarjetas de crédito, cheques, etc, se están llevando todo", dice Imperia Guide, víctima de robo..

Con pruebas visuales del delito, registradas por varias cámaras de vigilancia en el área de estacionamiento, los presuntos sospechosos habrían cometido su fechoría, con solo 24 días de diferencia:

Una el 12 de agosto pasado alrededor de las 11 de la noche, y el más reciente, el 5 de septiembre a las 4 y 15 de la tarde.

"Este estaba una parte abierta, los otros han roto en ese momento, cuando llegaron esta gente que parecía que ya sabían todo", dijo Robert Ciu, presidente de la Asociación.

"Un cheque que me mandaron me lo robaron, tengo los papeles de que tuve que ir a Chase a la compañía que me mando el cheque etc", dijo Guide.

"Esperan que la policía conteste pero hasta ahora nada", dijo Ciu.

El presidente de la asociación del edificio, nos dijo que habían reportado ambos incidentes a las autoridades.

"El manageman mando el primer video y la policía no ha contestado yo fui a la policía local y me dijeron que esto era federal crime", dijo Ciu.

"Y hasta ahora nadie dice nada no tenemos ninguna solución lo qué pasa es que tenemos que ir semanalmente a recoger la correspondencia al correo", dice Guide.

Los rostros de los tres presuntos sospechosos, quedaron grabados en las cámaras de vigilancia y ahora los vecinos temen que al no ser detenidos, puedan regresar a repetir su vandalismo.

"Parece una situación muy insegura de la gente. Vives aquí en tu propiedad y la gente puede pasar a hacer lo que quiere y nadie hace nada", dijo Ciu.