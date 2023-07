Vecinos de edificio de Brickell siguen sin aire acondicionado

El montaje de casi 600 pies es nuevo y fue instalado la pasada semana cuando la tubería original -enterrada- falló por primera vez.

Robert Alwine es el presidente de la empresa que administra el inmueble y atribuye la rotura a que el pegamento sólo tuvo 24 horas para sellar, dice que esta vez esperarán 48 horas, porque es el tiempo prudente.

Varios residentes han cuestionado la calidad del trabajo. Alwine asegura que han empleado PVC schedule 80, el requerido para esto.

Entre algunos propietarios del complejo, hay preguntas sobre el contratista a cargo del trabajo: el ingeniero Charles E. Culpepper, aparece en los registros como propietario e integrante de la junta directiva y tuvo a su cargo además la inspección para los 40 años del edificio.

Dan Burdak, el presidente de la Asociación de The Four Ambassadors, comentó en un amplio comunicado que: “las reparaciones así como la inspección de los 40 años no dependen de la aprobación de los propietarios ni de los integrantes de la junta directiva. El señor Culpepper es extremadamente experimentado y altamente calificado”.

Durante una extensa entrevista, Alwine sostuvo que Cultpepper fue el único contratista disponible para comenzar el proyecto inmediatamente y trabajar más de 8 horas.