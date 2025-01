Varios residentes del sur de Florida reciben indultos presidenciales tras ser acusados por el ataque al Capitolio

Trump firmó la liberación de más de 1.500 acusados de delitos derivados del atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Y la conmutación de las penas de una docena. Algunos de los indultados son miembros de la organización de extrema derecha, los Proud Boys y son residentes de Miami-Dade.

Algunos miembros de los Proud Boys ya están en casa, otros están en camino. Incluyendo el Presidente de la Organización quien viajó de Louisiana a Dallas y llegará en un vuelo mañana por la tarde.

Celebración a las 2:30 de la madrugada en la salida de la prisión federal Coleman cerca de Gainesville, una docena de convictos por el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de Enero de 2021 son puestos en libertad, indultados en el primer día de la nueva administración del Presidente Donald Trump.

Las imágenes fueron tomadas por Gabriel García de Miami-Dade, convicto por desorden público y a punto de entregarse a cumplir un año en prisión, anoche cortó el grillete que llevó en su tobillo durante 4 años.

Esta mañana Enrique Tarrio el ex-presidente de los Proud Boys dijo a su salida de la prisión en Louisiana. “Me siento genial ahora de estar afuera”.

Tarrio ya había sido detenido y se le había ordenado abandonar Washington D.C., cuando los miembros de los Proud Boys se unieron a miles de partidarios de Trump en el Capitolio. Pero la fiscalía afirmó que Tarrio organizó y dirigió el asalto del grupo desde lejos.

Su madre abogó por el indulto de Tarrio e incluso por otros que si estuvieron en el Capitolio. “No fue que ellos fueron ahí con la idea de atacar a los policías. También los policías hicieron mucho mal se pusieron nerviosos. No sabían que hacer para mí no estaban bien entrenados”, dijo Zuny Duarte Tarrio, madre de Enrique Tarrio.

Tras preguntarle si Enrique Tarrio volverá con lo Proud Boys, su madre dijo: “Lo que si te puedo decir es que si seguirá siendo un gran patriota. Si va a seguir siendo parte de los Proud Boys o no, esa pregunta no te la puedo contestar yo”.

Gilberto Fonticoba, quien también recibió un indulto presidencial, ya está en su casa en Hialeah, afirma que no tiene de que de arrepentirse. “Estuve dentro del Capitolio por menos de dos minutos. No tengo violencia no hice nada malo. No rompí nada porque no me cargaron con nada de eso”.

Mientras algunos se alarman por los indultos de unas 1500 personas que admitieron culpabilidad o fueron halladas culpables de actos de violencia.

Debbie Mucarsel Powell, ex congresista federal demócrata, alega que lo sucedido el 6 de enero “no fue una reunión pacífica. Estos no son patriotas. Estas son personas que cometieron delitos”.

De unas 1580 personas relacionadas con los sucesos del 6 de enero en el Capitolio, el presidente Trump decidió conmutar las sentencias a 14 de los condenados a tiempo cumplido. En este caso la condena permanece en sus expedientes.