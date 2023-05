Varias personas son grabadas vandalizando autos en un taller de Opa-locka

Autos chocados, vidrios rotos y destrozos por todas partes era el escenario que se podía ver en un negocio de compraventa y reparación de autos usados, ubicado en el 130-65 de Cairo Lane, en Opa-locka, donde fueron vandalizados más de 30 vehículos.

Jesús Cuevas, de Autoamerica Motors, comenta que "entraron y destrozaron todos los vehículos. No sabemos quiénes son".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Y es que pasado el mediodía de este domingo, las cámaras de vigilancia de Autoamerica Motors captaron a menores, acompañados de una persona que parece ser un adulto en el exterior del establecimiento. Luego se les ve en el interior moviendo un auto y echando agua con una manguera sobre algunos carros.

A pesar de no mostrar vídeos de vigilancia donde se aprecie a los menores destrozando los autos, los dueños del rastro afirman que quienes aparecen en las imágenes son los responsables del destrozo de su negocio.

"Rompieron todos los cristales, estrellaron un vehículo con otro. Fue como una maldad para destruir lo que hay", precisa Cuevas.

La camioneta Ram propiedad de uno de los dueños quedó estrellada contra la reja de entrada del lugar.

"Después de que hicieron los destrozos atrás empezaron a encender carros y ya ven los daños", advierte Rony Torres, otro de los dueños de Autoamerica Motors.

"Al estar la reja condenada no pudieron abrirla y por eso no pudieron llevarse nada, solo varias llaves de autos y desbarataron esa camioneta contra la reja para tratar de abrirla. Pero parece que se les trancó. No pudieron", precisa Cuevas.

Autoamerica Motors compra autos usados, los repara y luego los comercializa en países como República Dominicana y también le presta servicios a clientes como Eudy Jaime quien señala en su auto: "Mire aquí. Explotaron los cristales de las ventanas. Se llevaron las llaves y rompieron todo allá adentro. Este es el motor del Jeep, que le tiraron ese carro arriba para destrozarlo".

Tanto los dueños como los clientes del lugar afirman que las pérdidas son cuantiosas. Solo "a mí son como 10 mil dólares, pero a ellos entre 40 o 50 mil dólares" apunta Jaime, un cliente del rastro.

Los tres dueños de Autoamerica Motors cuantifican las pérdidas de conjunto en al menos 100 mil dólares y en medio de esa situación, se quejan del proceder de la policía de Opa-locka.

"Vinieron y la señora que vino a hacer el reporte se preocupó más por los “zancudos” (mosquitos) y por andar preguntando si teníamos repelente. Llamamos hoy en la mañana y nos dijeron que ni siquiera sabían del reporte”, espetó incómodo, Rony Torres.