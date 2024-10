“Vamos a exigirle cuentas”: cargo de crueldad animal para dueño de perro abandonado durante huracán Milton

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo este martes que el dueño de "Trooper", el perro abandonado durante el huracán Milton, ha sido identificado y enfrentará un cargo de crueldad animal.

"No se puede atar a un perro y dejarlo ahí afuera durante una tormenta", dijo DeSantis, quien agregó: "Es totalmente inaceptable y vamos a hacerlo responsable".

Giovanny Aldama García, de 23 años, enfrentará un cargo de crueldad animal agravada por supuestamente atar a su perro a un poste al lado de la I-75 en el área de Tampa justo antes de que el huracán Milton pasara por el área.

García le dijo a la policía que abandonó a su perro "Jumbo" mientras huía a Georgia porque "no pudo encontrar a nadie que recogiera al perro", precisa la Fiscalía del Estado. Ahora podría enfrentar hasta cinco años de prisión por un delito grave de tercer grado.

Horas antes del huracán Milton el animal fue rescatado y se encuentra a salvo en Tallahassee, según informa la Sociedad Protectora de Animales del Condado de Leon.

También se le dio un nuevo nombre para honrar tanto su supervivencia como a quienes lo salvaron: Trooper.

Un oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida encontró al animal atado a una cerca de la Interestatal 75 en el área de Tampa cuando se realizaban evacuaciones obligatorias mientras la región se preparaba para la llegada del huracán Milton.

"No podemos imaginar la situación que terminó con él atado a este poste y lo dejó sin ninguna esperanza. Es difícil incluso pensar en lo asustado que debe haber estado mientras los autos pasaban a toda velocidad, el agua le subía hasta el vientre y las nubes de tormenta se oscurecían", dijo la Sociedad Protectora de Animales en una publicación en Facebook.

Las imágenes de la cámara corporal mostraron al policía acercándose al perro bajo la lluvia, mientras este tenía las patas sumergidas en el agua, gruñía y ladraba viendo al policía cuando se acercaba.

"Está bien, amigo", le dijo el policía, tratando de calmarlo. "Está bien. No te culpo. Está bien, amigo".

El cachorro fue recogido más tarde por la coordinadora de perros de la Sociedad Protectora de Animales.

"El perro fue llevado al Centro de Recursos para Mascotas de Hillsborough, pero no tenía microchip y no se reunió [con ningún propietario potencial]", agregó la Sociedad Protectora de Animales. "No hablamos con el refugio, sino con el sistema de transporte que organizó un lugar seguro para él, se comunicó con nosotros y lo llevó a Tallahassee. Ha estado en hogares de acogida desde entonces".

"Está increíblemente estresado. Abandonar a un perro de esta manera no suele permitir que vuelva a ser feliz de inmediato. La mayoría de los perros, cuando son rescatados, tardan unos días en sentirse seguros, unas semanas en salir de su caparazón y unos meses en sentirse cómodos y entrar en una rutina. No tenemos ni idea de cómo era su vida antes de que lo abandonaran. Queremos estar seguros de saber exactamente lo que necesita antes incluso de considerar la adopción, por lo que estará en un hogar de acogida hasta que estemos seguros de que está listo para la siguiente etapa de la vida y de que su futuro será amable con él", dijo la organización.