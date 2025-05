Legisladores de Florida tratan de aprobar un nuevo presupuesto estatal

Los legisladores están de vuelta al Capitolio de Florida para tratar de aprobar un nuevo presupuesto estatal después de que el acuerdo alcanzado por la Cámara y el Senado fracasó la semana pasada. Esto mientras se intensifican las tensiones entre los republicanos sobre cómo reducir los impuestos para los floridanos.

La sesión legislativa regular terminó el 2 de mayo y ayer la extendieron hasta posiblemente el 30 de junio, fecha límite para aprobar el presupuesto antes del próximo año fiscal.

Danny Pérez, presidente de la Cámara de Representantes, dijo: “Tenemos gastos que es demasiado. Yo quiero rebajar los gastos del Estado y no colectar tanto Impuestos del pueblo, de los constituyentes”.

El presidente de la Cámara de Representantes de Florida afirma que ese es su meta al tener que extender la primera sesión legislativa que él encabeza porque no han logrado un acuerdo sobre el presupuesto.

En el centro de la disputa entre la Cámara y el Senado está el plan de la Cámara de recortar el impuesto estatal sobre las ventas del 6% al 5,25%. El presidente del Senado Ben Albritton ha dicho que recortar los impuestos pudiera afectar servicios esenciales mientras apunta a malgastos.

“Nosotros estamos en un estado no tenemos agencia que han perdido casi 200 millones de dólares y cuando uno le pregunta al gobernador: ‘¿Dónde está ese dinero?’. Él no te puede dar una respuesta. Estamos en un estado donde tienes una agencia que compró 2000 vehículos, y si tú le dices: ‘¿Dónde están los vehículos?’ Te dan una respuesta. ‘Yo no sé dónde están los vehículos’”, comenta Pérez.

El senado y la cámara habían llegado a un compromiso, el gobernador advirtió que él le daría su veto a una rebaja a los impuestos sobre las ventas. El presidente del Senado entonces decidió retirarse del acuerdo.

“Tienen una agenda personal. Tienen vendettas”, dijo el gobernador el lunes sobre el liderazgo la cámara de representantes.

A lo que Pérez replicó: “No hay ninguna vendetta entre el gobernador y yo, lo que sea es una una diferencia de opiniones. El presidente del senado ha optado por no hacer declaraciones sobre el tema.

Por su parte, Ileana García, senadora estatal republicana, apunta: “Yo creo que por ese lado el presidente Albritton del Senado, ha tratado de mantener una postura ecuánime, y en este momento tratando de participar como árbitro para que todos nos podamos beneficiar a largo plazo de algún tipo de recorte”.

Los demócratas están observando a un partido con supermayoría, pero dividido.

Fentrice Driskell, líder de la minoría demócrata, advirtió: “Existe una posibilidad real de que estemos aquí hasta el 30 de junio. He visto discordias en el pasado entre los líderes republicanos, pero no a este nivel”.

El gobernador ha estado criticando al presidente de la cámara por todo el estado, afirmado que él prefiere enfocarse en una rebaja en los impuestos a la propiedad. Pérez afirma que se pueden hacer las dos cosas. Si no llegan a un acuerdo antes del 30 de junio habría un cierre parcial del gobierno.