Vacunan contra el COVID-19 a orillas de la playa de Miami

Con la idea de inmunizar a la mayor cantidad de personas posibles facilitando el acceso, este domingo otro sitio emergente de vacunas contra el COVID-19 suministró dosis de Johnson & Johnson, pero en esta ocasión desde las playas de Miami.

Residentes de Miami Beach ven la iniciativa de vacunarse en la playa como una idea fabulosa ya que pueden aprovechar el domingo de diversión y entretenimiento mientras también se vacunan.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Realmente me parece algo fantástico de que la gente se pueda inmunizar acá en en la playa y en todos los centros de acá de Miami porque es la única forma de poder ir eliminando este flagelo y que la industria, el comercio y todo vaya pudiendo volver a la normalidad”, precisó Juan Carlos, un argentino que este fin de semana ya se vacunó.

La iniciativa del comisionado David Richardson alienta a los más jóvenes que tienen menos riesgo de contraer la forma grave de la enfermedad y no sienten la misma urgencia que los adultos mayores.

El comisionado dijo que cuanto más rápido quienes vivan o visiten Miami Beach estén vacunados, más pronto retornará la tan preciada normalidad a la ciudad.

“Esto tiene la ventaja de que primero le da mucha accesibilidad a la gente para vacunarse y segundo trae una audiencia de gente que normalmente no va a manejar una hora para ir a vacunarse. Aquí les queda fácil, les queda cerquita y es mucho mejor”, añadió el voluntario Pascal Escobar.

El sitio abrió desde las 10 am hasta que se agotó el último frasco de las casi 250 dosis de la vacuna Johnson and Johnson que fueron administradas.

Juan Ignacio, residente vacunado hoy dice que eligió “una sola dosis entonces por facilidad, por el trabajo que no me permite estar, también de forma tan flexible por eso me tocó venir el día de hoy domingo.”

Según el comisionado Richardson mezclar la diversión de disfrutar un día en la playa e inmunizarse proporciona incentivos y estímulos para vacunarse, a la vez que es un paso más de avance en el proceso de vacunación. La playa, el sol, la arena, el clima y bueno, este tipo de eventos que son exclusivos para el mundo entero.