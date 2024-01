Uso y legalidad de casas rodantes en Hialeah vuelve a centrar el debate en concejo de la ciudad

El uso y legalidad de las casas rodantes o trailers en la ciudad de Hialeah volvió a ser el centro del debate de una reunión del concejo de la ciudad, que aún no ha tomado una decisión sobre el tema.

Antes de escuchar comentarios públicos, el concejo de Hialeah mostró una serie de videos del departamento de bomberos y policía, sobre el tema de la seguridad, que evidencian los peligros de vivir en casas rodantes instaladas de manera ilegal.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Los comentarios públicos se extendieron por horas, con vecinos de ambos lados del problema.

“Nosotros teníamos otro tráiler y nos mandaron a sacar uno, pero bueno no es que lo pueda poner en la esquina y me demoré y la luz (…) desde el 8 de diciembre nosotros no tenemos luz”, señala José Manuel López, residente de Hialeah.

Otro residente dio su punto de vista a Telemundo 51. “El problema es que ellos alquilan bastante caro esos tráiler y ellos cogen el dinero y yo cojo la bulla y los problemas”, dijo Ángel de la Cruz.

En diciembre, aquí en Telemundo 51 y NBC 6 mostramos que los alquileres de casas rodantes se han convertido en una tendencia en la ciudad de Hialeah, pero esta no sólo es ilegal, sino que según explicaron los concejales, es peligrosa.

“Están cobrando unas rentas exorbitantes (…) esto no está ayudando al público”, señala Carl Zogby, concejal de Hialeah.

“No estamos diciendo que nadie puede tener un trailer lo que queremos reducir la cantidad de trailers que se puede tener en una propiedad”, señala Jesús Tundidor, concejal de la ciudad.

Los que apoyan el alquiler de casas rodantes, señalan una falta de viviendas asequibles en Hialeah. Pero algunos de los concejales coinciden en que esta no es la manera de abordar el problema.

“Hay personas que tienen 4 tráileres en una propiedad residencial y eso no es justo. Hialeah no es una yarda. Hialeah no es un parque de tráileres. Hialeah es una comunidad de trabajadores, de luchadores que se merecen mucho mejor que eso”, explica Tundidor.

.

“Para mí no es humano, el mensaje que tengo para el alcalde de Hialeah es que pensé que era Díaz-Canel el que estaba gobernando la ciudad de Hialeah”, dice Eliza Norán, una residente de la ciudad que no está a favor de la regulación.