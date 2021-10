Urgen continuar búsqueda entre escombros del derrumbe

La familia Langesfeld dice que entre esos escombros están los restos de Nicole Langesfeld y Luis Sadonic, porque según documentos del médico forense les entregaron sólo un porcentaje de sus cuerpos y por eso tienen un pedido especial.

Pablo Langesfeld, Padre de Nicole Langesfeld quien murió en Surfside, dice:

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

“Que vuelvan a revisar las veces que tenga que ser revisado, que encuentren los restos humanos y que traten los escombros con dignidad y respeto para las familias que han perdido un ser querido”.

En este predio no solo conservan los escombros acumulados, más atrás podemos ver los autos destruidos que estaban en la cochera del Champlain Towers South.

“Ahí está mi hermana. Aquí hay muchos cuerpos. Nosotros tuvimos que firmar papeles diciendo que no tenemos el cuerpo entero, y acá mismo está. Da mucho dolor ver esto y como a Miami Dade County no le importa tirarlo a la basura. Esto no es basura”.

Antes de acompañar a la familia Langesfeld hasta este lugar, estuvimos con ellos y otros familiares en la rueda de prensa que dieron durante la mañana, en Surfside. Junto al terreno tambien recordaron el pedido para levantar ahí un memorial.

David Rodan, su hermano Moises murió en Surfside, dice:

“Es la división de este terreno en dos. En el lado norte se puede construir un memorial, y el resto del terreno se puede vender, construir una torre para recaudar fondos y compensar a las víctimas”.

Pero para eso se necesita que los comisionados de la ciudad aprueben una rezonificación que permita construir los mismos 12 pisos que tenía el otro edificio, pero en un terreno más pequeño.

Monica Iken, de la organización sin fines de lucro September’s Misión, dice:

“Nosotros, en este país, no construimos sobre los muertos. Espero que los traten con honor. Entendamos el dolor y sufrimiento que pasan estas familias”.

Estas familias saben que aquí los escombros no pueden quedar para siempre. Les pregunté cuando, para ellos, sería el momento en que las autoridades deberían retirarlos para su disposición final, y me dijeron, hasta que termine la investigación.