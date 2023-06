‘Una ola de emoción’: Scot Peterson habla tras ser exonerado de cargos por matanza de Parkland

Para Scot Peterson, los últimos cinco años han sido un torbellino de emociones y un recuerdo constante de la matanza de Parkland.

El ex agente policial de 60 años habló el jueves en la noche con NBC6 y Telemundo 51 en la casa de su abogado en Hollywood, horas después de ser exonerado de los cargos en su contra por no haber actuado para evitar la matanza de estudiantes y maestros en una escuela de Parkland en el 2018.

"Fue una ola de emoción", dijo Peterson, al describir cómo se sintió cuando el juez leyó el veredicto sobre los 11 cargos. "Una sensación de alivio que no te puedes imaginar. Simplemente fue increíble".

Peterson estaba acusado de siete cargos de negligencia infantil grave por los cuatro estudiantes muertos y tres heridos en el tiroteo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas.

"Oír esas palabras, 'no culpable' y validar todo lo que yo y (el abogado Mark Eiglarsh) hemos sabido por los últimos años, escuchar los hechos y en realidad ver y conocer lo que realmente pasó", dijo.

Peterson llegó al edificio 1200 con su arma desenfundada 73 segundos antes de que el atacantes llegara al tercer piso, pero en lugar de entrar, Peterson se alejó mientras se escuchaban disparos.

El aseguró que no sabía de dónde provenían los disparos.

"Por supuesto, si yo hubiera sabido y hubiera tenido la información y supiera que había un asaltante en ese edificio, por supuesto que hubiera entrado a ese edificio", dijo Peterson. "Quiero decir, para eso es lo que los oficiales están ahí".

Durante el juicio, el abogado de Peterson presentó los testimonios de varios agentes de policía que llegaron al lugar durante el tiroteo y que dijeron que no pensaban que los disparos provenían del edificio 1200. Peterson no testificó.

"Haría lo mismo", afirmó Peterson cuando se le preguntó si hubiera hecho algo diferente. "Es cómo Mark dijo en el juicio con la evidencia. Cuando oí los primeros dos o tres disparos, creí que los disparos eran afuera. Le dije a mi agencia dos días después del tiroteo que creía que los disparos habían sido afuera".

Peterson dijo que le gustaría tener la oportunidad de conversar con las familias de las víctimas para decirles lo que realmente pasó.

"Les diría, déjenme decirles lo que realmente pasó y no sólo que no tengo que justificar mis acciones", dijo. "Sé cuáles fueron mis acciones y duermo en la noche. Puedo decir que hice lo mejor que pude con la información que tenía - que no era nada en ese momento - y esa es la verdad".

Peterson dijo que pasará otra semana en el sur de la Florida con su familia antes de regresar a su casa en Carolina del Norte.