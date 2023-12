Milagro navideño: niña de dos años es salvada de morir por oficial de policía

Este sábado en la madrugada, la bebé Olivia de tan solo 2 años no respondía y sus padres temían por lo peor pero gracias a un oficial de la policía de West Miami, para Navidad pueden estar en familia celebrando la vida.

En un video de la propia casa de la niña se ve a la pequeña Olivia en el portal de la casa boca abajo y tomada en brazos, horas después de sentir una leve fiebre simplemente no respondía. El sonido de las palmadas del oficial de la policía de West Miami, Anthony Suardiaz, era la única esperanza de vida.

"Cuando miro, veo a mi hija que no me contestaba y se le iban los ojos. Yo le decía Olivia habla con mami, ¿que te pasa?", cuenta Sandra Bahamonde, madre de Olivia. "Corrí a llamar a mi esposo y cuando él la cogió parecía que no estaba viva".

Todo pasó poco antes de las 5 de la madrugada de este sábado cuando tras llamar al 911 los padres, Sandra y Kevin, dicen que un ángel llegó a salvar a su hija en tan solo 3 minutos. “Él me dice: ‘dame la niña’. La cogió y el sabía exactamente qué hacer”.

Todo fue visto como buenas noticias, un milagro de Navidad, un día que cambiaría por siempre el futuro de la bebé de 2 años y del oficial de la Policía de West Miami, Anthony Suardiaz.

“Intenté hacer varios ejercicios para poder sacarle lo que tenía trabado en la garganta. Y después de varios minutos empezó a llorar la bebe y supe que ya estaba respirando”, recuerda Suardiaz.

Ahora Olivia tiene la oportunidad de vivir y sus seres queridos de celebrar con ella un fin de año que catalogan como una bendición.

"El tiene el mismo cumpleaños que ella, el 24 de octubre, y para mi eso fue como un signo de Dios que el fue la persona correcta para ayudarla en ese momento. Y quizás sin él no se donde estuviéramos", dijo la madre de la pequeña Olivia entre lágrimas.

Por ello toda la familia se ha reunido para celebrar la víspera de Navidad con una razón extra para estar felices, la vida de Olivia gracias a la ayuda del oficial Suardiaz.