Una familia hispana lo pierde todo en un devastador incendio en Davie

MIAMI, Florida - El hogar que durante los últimos ocho años albergó los sueños y recuerdos de una familia quedó reducido a cenizas en cuestión de minutos. La tragedia golpeó de forma inesperada, y lo que comenzó como pequeñas reparaciones tras la compra de la casa culminó en un incendio que dejó a la familia sin hogar y sin posesiones.

Alnif Yanez, uno de los afectados por el incendio, relató la impactante experiencia: "Salimos a comer y cuando regresamos, yo vi un poco de humo que salía. Cuando nos acercamos, yo vi las llamas que empezaron a salir, a salir y a salir". En ese momento, la realidad de que se trataba de su propio hogar aún no se había asentado.

"Dimos la vuelta rápido y cuando llegamos, ya no se pudo hacer nada… ya la casa estaba en llamas", expresó Alnif Yanez. Su esposa, Soledad Yanez, agregó: "En poco tiempo, las llamaradas eran demasiadas".

A pesar de la pronta respuesta de los bomberos, controlar el fuego resultó una tarea desafiante. Alnif Yanez compartió su experiencia: "Duraron seis horas en controlar el fuego, pero ya estaba todo destrozado". La tristeza en las voces de los afectados era palpable, con Soledad Yanez describiendo la situación como "triste" y Alnif Yanez expresando sentirse "destruido".

Hoy, la familia regresó al lugar para evaluar los daños, solo para descubrir que no queda nada por recuperar. "Pero no. Está todo quemado", lamentó Soledad Yanez. Alnif Yanez agregó con pesar: "Todo se fue, todo se acabó".

La familia, compuesta por tres niños y cuatro adultos, incluyendo un bebé de apenas ocho meses, enfrenta la difícil realidad de tener que empezar de cero. Alnif Yanez compartió la pérdida total del carro de su esposa y la trágica muerte de su mascota, una gatita.

Anoche, la Cruz Roja les ofreció ayuda para alojarse en un hotel, pero debido a los altos precios durante las vacaciones de primavera, la familia se encuentra en una situación desesperada. "No sabemos qué hacer… no tenemos nada, no tenemos a dónde ir", expresó Alnif Yanez. La tragedia de esta familia refleja la fragilidad de la vida y la importancia de la solidaridad en momentos de crisis.