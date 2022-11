Un sargento de la policía de Opa-locka fue arrestado por uso de fuerza excesiva contra un adolescente

Un sargento de la Policía de Opa-locka fue arrestado el martes por presuntamente golpear a un adolescente con discapacidades mentales varias veces en la cabeza y arrastrarlo por los pies en 2020.

Sergio Miguel Pérez, de 35 años, de Miami Gardens, ha sido acusado de un delito menor de agresión en relación con el incidente de septiembre de 2020 con Jasef Castro-Reyes, que tenía 19 años en ese momento, según el Departamento de Ley de Florida.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

El arresto de Pérez se produjo luego que el jefe de policía de Opa-locka, pidiera al Departamento de cumplimiento de la ley FDLE que investigara las acusaciones de fuerza excesiva contra Castro que para entonces tenía 19 años.

A South Florida man is speaking out for the first time since he says he was severely harmed by police when they arrested him at his Opa-locka home. NBC 6's Willard Shepard reports

La policía de Opa-locka respondió a la casa de Castro-Reyes en Septiembre del 2020 después de que su familia llamara para informarles que el adolescente estaba actuando de forma errática y violenta y pidieran ayuda para calmarlo.

El incidente se grabó en el vídeo de un teléfono móvil y en las cámaras corporales de los agentes.

"Una familia pedía a gritos ayuda para su hijo adolescente, y en lugar de traer consejeros, en lugar de ayudarle, trajeron pistolas y puños cerrados y puñetazos en la cara", dijo Michael Pizzi, abogado de Castro-Reyes, en una entrevista anterior en mayo.

"Estoy feliz de que lo hayan arrestado y se haya hecho justicia, me trataron como un animal y me arrastraron por las escaleras y todo eso estoy feliz que se haya hecho justicia," dijo Castro-Reyes.

Pérez y un segundo agente fueron absueltos de cualquier delito tras una investigación interna del Departamento de Policía de Opa-locka meses después del incidente. La familia de Castro-Reyes presentó una demanda contra la ciudad y el departamento de policía.

Pérez había sido arrestado por agresión en enero por un otro caso no relacionado.