Un hombre y una mujer acusados de robo en compañía de una menor

Gobby y Gina Mitchell tuvieron su primera aparición en corte hoy jueves, acusados de robo y negligencia infantil, por presuntamente cometer sus fechorías acompañados por una menor de edad, quien actualmente permanece bajo custodia del departamento de familia.

Adolfo de los Reyes, víctima de robo, dice” Ellos llegaron el día 25 como a las seis de la tarde, con el propósito de comprar el tráiler este, porque lo necesitaban con urgencia”.

Y aunque no estaba en venta, los dueños accedieron.

Maria Borrego, víctima de robo, asegura:

“Yo pensé, esa niñita, sin zapatos, preciosa. Pobrecita, no tienen donde dormir, y están así locos, lo quieren para dormir”.

Mientras, Adolfo sacaba las pertenecías que tenía dentro del vehículo, una cámara de vigilancia grabó a Gobby Mitchel mientras entraba sin permiso a la vivienda.

“Ahí fue donde el cometió su mayor fechoría, porque ella aprovechó y cerró la puerta para que él se quedara solo dentro de la casa”, dijo Reyes.

“Ella tapándolo a él, para que él tuviera chance de entrar a la casa”, dijo Borrego.

“Una vez que él salió dijeron: no tenemos dinero, vamos al banco, se fueron y nunca más volvieron”, dijo Reyes.

Para ese entonces, según las víctimas, ya tenían en su poder dinero en efectivo y miles de dólares en joyas.

“Yo no me di cuenta hasta el otro día. Si me llego a dar cuenta y entro al cuarto, no estuviese haciendo el cuento”, dijo Borrego.

La pareja fue arrestada este martes en Miami Gardens. Ya estaban en la mirilla de las autoridades por varias estafas. Roxana, residente de Hialeah, fue otra víctima.

Roxana Greene, víctima de otro robo de los mismos acusados, dijo:

“Preguntando si la niña podía entrar a la casa a usar el baño, el entró sin darme cuenta, se llevó todas mis prendas. Lo mismo que a ellos”.

Los presuntos estafadores no residen en el sur de la Florida, son parte de un grupo itinerante. Es decir, que recorren el país mientras cometen sus delitos.