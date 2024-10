Un hombre es baleado en un complejo de apartamentos de Miramar, buscan al sospechoso

Un hombre fue baleado en un sector de Miramar, en el condado Broward y tuvo que ser llevado de emergencia a un hospital la mañana de este jueves, mientras las autoridades buscan al sospechoso, informó la policía.

El incidente ocurrió en la cuadra 11300 del 30 Court en el suroeste (SW), a las 7:00 a.m.. aproximadamente, de acuerdo con la policía de Miramar.

Imágenes de la escena mostraban a oficiales y patrullas en el complejo de apartamentos Avalon Miramar Park Place.

La sargento de la policía de Miramar, Tiffany Roy, dijo que recibieron una llamada de que el sospechoso huyó de la escena antes de que llegaran los agentes, por lo que se estableció un perímetro policial.

Roy dijo que la policía está investigando lo que pudo haber llevado al tiroteo, buscando al tirador y entrevistando a posibles testigos.

"Cuando recibieron la llamada al 911, obviamente escucharon gritos, conmoción en el fondo", dijo Roy. "No saben cuántas personas estaban en la escena en ese momento, no saben si tal vez fueron testigos o estuvieron involucrados, no tienen esa información, por lo que están hablando con todos los que salieron y pueden haberlo presenciado".

