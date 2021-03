Un hombre denuncia que una falsa doctora en cirugía estética le deformó la nariz

Alcalira Jiménez está siendo denunciada ante las autoridades como la presunta doctora en cirugía estética, que al parecer practicó una operación que le deformó la nariz a un hombre identificado como Zurlo Vinchenzo.

Según Jiménez, la operación se la hicieron en un local ubicado en el 1450 del NW y la 87 Ave, en Doral.

Vinchenzo dice que “lo que te duele es algo que tú has pagado para tener algo que no está bien”.

Tres mil dólares fue lo que pagó Vinchenzo por una cirugía estética con la que no quedó conforme.

“La nariz nunca salió como yo quería, siempre está este bulto en la punta de la nariz”, dice. “Se hace pasar por ser cirujana estética en EEUU, pero no lo es, es una impostora”, asegura.

La presunta víctima relata que por algunas semanas estuvo en recuperación, pero al no estar de acuerdo con los resultados, la supuesta doctora le practicó una nueva cirugía.

Y luego comenzó a sospechar de la supuesta doctora, cuando la ahora acusada le envió mensajes de texto comprometedores. “Me dice, por favor, no me arruines”, cuenta Vinchenzo.

A pesar de sus quejas, Vinchenzo dice que no pudo recuperar su dinero, mientras que la sospechosa “tuvo la cara de decir que no la contactara más, de llamar a sus abogados, porque ella no ha hecho nada mal. Ahora me toca pagar casi 15 mil dólares para hacerme mi segunda intervención”.

Jiménez fue detenida este jueves en su propio centro laboral, bajo cargos de prácticas médicas sin licencia.