Trabajadores de Miami Dade protestan contra el aumento de los alquileres

Trabajadores del sur de Florida vinieron a la Plaza del Centro de Gobierno de Miami Dade a protestar en el Día internacional de los trabajadores.

"Somos los que estamos avanzando esta ciudad. Somos gente poderosa, y merecemos derechos", afirma Norma Orióstegui, quien este domingo alzó su voz en representación de los trabajadores de Miami.

Sus demandas son diversas. Algunos como la trabajadora agrícola, Martha Gabriel, dice que "hay patrones que no se preocupan hacia nosotros. No dan agua, no dan sombra, no dan descanso".

El precio de una vivienda digna ha subido mientras que los salarios no ha subido en la misma capacidad. En el área metropolitana de Miami, la renta ha aumentado en un 55.3% en el último año.

"Estamos muy en contra de esta renta tan alta, porque sabemos que el trabajador ordinario en Miami no puede pagar esa renta. Entonces, ¿cómo se supone es que vivamos en esta ciudad que no nos está considerando a nosotros?", se cuestiona Vanny Vera.

Según el sitio web de rentas Zumper.com, con sede en San Francisco, Miami es la tercera ciudad con el promedio más alto de renta en el país, solo superada por Nueva York y San Francisco. A Miami le siguen Boston, San José, Washington y Los Ángeles.

"Es cierto que Miami ha crecido y va a ser el futuro Manhattan de Nueva York. Pero, los sueldos de Manhattan no son los sueldos de nosotros aquí", asegura María de Jesús Pantoja, quien se desempeña como trabajadora del hogar.

En Miami Dade el incremento más bajo de la renta se reporta en Homestead, con el 8%. En tanto, en otras ciudades los aumentos alcanzan casi el 40% con alquileres que van desde 2,080 hasta 2,500 dólares por un apartamento de una habitación.

Hace un mes, Miami Dade declaró una crisis de asequibilidad en la renta y ofreció un programa de ayuda monetaria a sus residentes.

"Nosotros tenemos una carta de derechos de inquilinos que están apunto de pasar en el condado. Eso es algo que está casi en el voto final, este martes, a las 9:00 de la mañana", remarca Norma Orióstegui.