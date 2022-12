Tiroteo en estacionamiento del Dadeland Mall causa alarma y deja a un hombre herido

Un tiroteo en el estacionamiento del centro comercial Dadeland alarmó a las autoridades, empleados y compradores, y dejó saldo de un herido.

EL hecho ocurrió aproximadamente a las 9:30 p. m. de este lunes, cuando el centro comercial ya estaba cerrando, según el reporte de la policía.

Las autoridades recibieron reportes de múltiples disparos y al llegar se encontraron a un hombre herido de bala en la pierna.

Varios sospechoso habrían huído de la escena en un vehículo, según la policía de Miami-Dade.

“Con la información que recibimos del personal de seguridad del establecimiento comercial y los testigos logramos poner la descripción e información importante a través del radio y ahí fue cuando unidades del distrito de Kendall lograron ver el vehículo que estaba en la (autopista) Turnpike y la 152 calle rumbo sur", dijo Álvaro Zabaleta, vocero de la policía de Miami-Dade sobre los sospechosos.

Tras esa persecución, las autoridades perdieron al vehículo de vista, brevemente pero lo pudieron localizar nuevamente en el área de la avenida 147 y la calle 216. El auto en el que viajaban los sospechosos perdió el control.

"Se estrellan contra un poste y logramos arrestar a dos", dijo Zabaleta.

La policía está entrevistando a la persona herida para obtener más información sobre los sospechosos y lo que ocurrió.

“La razón del altercado no la sabemos. Se sabe que había algún tipo de altercado entre estos 4 o 5 individuos (...) que solamente ocurrió en la propiedad del centro comercial. El centro comercial no tuvo nada que ver con este crimen. No fue ningún tipo de crimen o robo, inclusive el centro comercial ya estaba a punto de cerrar", explicó Zabaleta.

Cualquier persona con información sobre este hecho puede comunicarser con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.