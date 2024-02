Surgen nuevas acusaciones contra exmodelo de “OnlyFans” acusada de asesinar a su novio

Después del presunto asesinato y antes de que Clenney fuera acusada, ella se mudó a Austin, Texas con sus padres. En esa ciudad es donde, según el reporte policial obtenido por Telemundo51, habría tenido un extraño incidente con otro hombre mientras caminaba por su urbanización.

Dos meses después de que, según la policía, mató a puñaladas a su novio en el condominio One Paraiso en Edgewater en 2022, la exmodelo de OnlyFans, Courtney Clenney, habría estado involucrada en otra situación violenta en esa ocasión en el barrio de sus padres en Austin, Texas.

Inesperada Violencia en las Tranquilas Calles de Austin

En junio, según documentos policiales del condado Travis, Clenney se acercó a un joven de 18 años y le pidió que la acompañara a su casa. Aceptó, pero según Jovan, su padre, todo se complicó cuando pararon para sentarse.

Jovan, quien junto a su hijo fue supuestamente agredido por Clenney, relató que "se sentaron allí y ella le pedía un beso y él dijo que no. Si no me besas, voy a quemar toda tu casa, le dijo a mi hijo".

El padre agregó que preocupado por su hijo se acercó al lugar donde estaba con Clenney, y ahí es cuando las cosas presuntamente se volvieron físicas. Ni Jovan ni su hijo sabían del asesinato de Christian Obumseli en el cual Clenney dice haber actuado en defensa propia.

Un Pasado de Violencia Emergiendo en Austin

Este incidente sale a la luz el mismo día en que la mujer regresó a corte, una audiencia donde la fiscalía le pidió a la defensa que presentara sus pruebas y a la jueza una orden para que los abogados de la acusada no puedan hablar del caso con los medios de comunicación.

Frank Prieto, abogado de la acusada, expresó su desacuerdo con la decisión de la jueza de limitar la comunicación con los medios, argumentando que tienen un derecho constitucional de hablar con las noticias.

Larry Handfield, abogado defensor de la familia de la víctima, comentó: "Hay cierta preocupación de contaminar potencialmente a los futuros miembros del jurado con la información que ha salido, y la jueza quiere controlar qué información sale".

Este episodio se produce después de que registros de la corte revelaran que los abogados defensores, Clenney, su madre y su padre estaban en un grupo de mensajes de texto intentando descifrar la contraseña de la computadora de la víctima.

Conspiración y Manipulación de Evidencia: Padres de Clenney Arrestados

Tras probarse que accedieron al dispositivo, los padres fueron arrestados. Clenney se declaró inocente en estos cargos, y sus padres pagaron fianza en Texas, pero tendrán que entregarse pronto a una cárcel en Miami-Dade.

Frank Prieto, abogado de la acusada, defendió a su cliente afirmando: "Para manipular evidencia, eso salió al principio que dice y esos no son los cargos, es un cargo diciendo que alguien accedió a la computadora sin permiso, punto".

En un intento por obtener comentarios de los abogados de Clenney sobre este incidente, no hemos recibido respuesta. Ella tendrá que regresar a corte el próximo martes.