Surge nuevo video de la modelo de Only Fans y su novio

El abogado de una modelo de las redes sociales acusada de asesinar a su novio en su lujoso apartamento de Miami se pronuncia, calificándolo de un claro caso de defensa propia y diciendo que espera que ella sea exonerada en el juicio.

Courtney Clenney, de 26 años, fue arrestada en Hawái el miércoles y se espera que sea extraditada a Miami-Dade para enfrentar un cargo de asesinato en segundo grado por el asesinato el 3 de abril de Christian Toby Obumseli, de 27 años.

La fiscalía divulgó una pelea que tuvo la joven con su novio en un elevador en Miami. La acusada será extraditada desde Hawaii a Miami.

En una conferencia de prensa el jueves, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, describió los cargos contra Clenney, quien se hacía llamar Courtney Tailor en las redes sociales, incluidas OnlyFans e Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores.

Fernández Rundle dijo que Clenney y Obumseli habían estado "involucrados en una relación extremadamente tempestuosa y combativa" desde noviembre de 2020, y que Obumseli fue víctima de violencia doméstica.

“Obumseli era el abusador, el peor tipo de abusador. Manipulaba y abusaba de Courtney en privado cuando pensaba que no había nadie cerca”, decía la declaración de Prieto. "Nadie ha negado nunca que Courtney y su abusador tuvieron una relación tumultuosa. Es inapropiado que los fiscales intenten predisponer a la comunidad contra Courtney hasta el punto de que no pueda recibir un juicio justo", dijo el abogado.

Los dos se mudaron al sur de Florida desde Texas en enero de 2022 y se instalaron en el lujoso edificio de condominios One Paraiso en Edgewater.

Poco después de mudarse, el personal de seguridad y del edificio comenzó a documentar varios incidentes de fuertes discusiones entre la pareja, con otros inquilinos quejándose de los ruidos, incluso unos dos pisos por encima de ellos, dijo Fernández Rundle.

Fernández Rundle mostró imágenes de vigilancia de la pareja involucrada en un encuentro violento en el ascensor del edificio el 21 de febrero, aproximadamente un mes después de mudarse.

“Ciertamente parece que la acusada estaba atacando agresivamente a Christian”, dijo Fernandez Rundle.

Pero Prieto dijo que el video no muestra los eventos que llevaron a lo que sucedió en el ascensor.

"Es una pena que la Oficina del Fiscal del Estado esté tratando de ganar este caso en el tribunal de la opinión pública al mostrar un video irrelevante y probablemente inadmisible de Courtney en un ascensor haciéndose física con Obumseli", dijo su declaración.

Prieto dijo que una investigación inicial de la policía de Miami "descubrió a un testigo independiente que vio a Obumseli golpear a Courtney en la cabeza mientras pensaba que estaba en la privacidad del apartamento de Courtney".

Un ex vecino de la pareja le dio a NBC 6 un video que, según él, muestra a Clenney y Obumseli en un acalorado intercambio que también ocurrió en febrero.

El video no tiene sonido pero el ex vecino, que no quiso dar su nombre, dijo que era intenso.

"Comenzamos a escucharlos discutir y comenzó muy rápido y ella estaba siendo un poco agresiva, tratando de saltar al agua", dijo. "Fue impactante porque sabes que muchas parejas discuten, muchas parejas hacen cosas y se involucran, pero no físicamente así".

Aparentemente, la pareja se separó la última semana de marzo, cuando Clenney echó a Obumseli del apartamento que compartían en el rascacielos de Miami, dijeron los fiscales.

Pero los dos reavivaron su relación y Obumseli se mudó nuevamente el 1 de abril, dos días antes del asesinato, dijo Fernández Rundle.