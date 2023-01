Suben recompensa para dar con responsable de tiroteo que dejó varios heridos y un muerto

Un memorial ha sido erigido en honor a Nikita Bryant, la única víctima mortal del tiroteo masivo ocurrido el pasado lunes 16 de enero. Hasta el momento las autoridades no han arrestado a ningún sospechoso por lo que la recompensa por información aumentó a 15 mil dólares.

Aún no han sido arrestados los presuntos responsables del tiroteo masivo ocurrido en un parque el día que la comunidad de Fort Pierce celebraba el día de Martin Luther King Jr y en donde una madre de 29 años murió y otras siete personas fueron heridas.

Russ Marcham, coordinador de pistas de Alto al Crimen de la Costa del Tesoro explica que han “recibido más de 20 pistas hasta ahora, muchas de las pistas tienen la misma información y pocas variaciones de la misma información pero en verdad no sé si son pistas tangibles”.

Ante la ausencia de información precisa, el buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos en conjunto con la oficina del alguacil del condado St Lucie, han decidido contribuir con 10 mil dólares más como recompensa, lo que hace que la persona que de información que conduzca a un arresto y condena pueda recibir 15 mil dólares.

Stuart Kaplan, abogado y ex agente del FBI en Fort Pierce piensa “que esto no es por falta de esfuerzo por parte de las autoridades”, sino que muchas veces los testigos no ayudan.

Y es que “el problema al que se enfrentan es el miedo que cualquier persona que diga algo tendrá retaliación es por ayudar a la policía”, advierte.

Lo mismo piensa la señora Josefina que trabaja en un restaurante en la zona. “Pienso que más que todo por la seguridad de ellos, porque ellos le temen que les puede hacer daño a ellos o a la familia. Yo pienso que por eso mismo no ayudan a la policía”.

Lo cierto es que una madre de 29 años perdió la vida y otras siete personas resultaron heridas, todo esto mientras el o los responsables continúan en las calles.

La esperanza es que aquellos testigos que estén temerosos e hablar, den un paso al frente y lo hagan. La oficina del alguacil ha asegurado que estas personas serán protegidas.