Sobrevivientes del colapso de Sunrise aseguran sentirse desamparados

Sobreviviente del colapso de Sunrise aseguran sentirse desamparados, mientras continúan esperando una ayuda que no llega y lo que si llegan son las cuentas por pagar.

Ileana Monteagudo, sobreviviente del colapso preocupada con su futuro, dice: "yo vi caer ese edificio anoche pensé que me morirá, la ilusión. Ahora ya es puro escombros. Yo me quería morir, he llorado mucho, que no he llorado hasta ahora y anoche lloré. Estaba fuerte".

Así vivió Ileana la demolición del resto del edificio que quedó en pie, tras el colapso en Surfside, dice: "teníamos todos nuestros recuerdos era mi casa primaria todo lo mío lo tenia allí. Yo no le puse seguro a la casa, estoy igualita que cuando llegué de Cuba 50 años mas vieja. Si el gobierno federal local y el gobierno, hasta el gobierno de Dios, no pone su santa mano aquí, nos vamos a ver en la calle".

Además de la falta de recursos y la falta de un plan de viviendas a largo plazo, las deudas, dicen muchos de los sobrevivientes, no se quedaron entre los escombros.

Como la letra del carro que deben seguir pagando, las prendas costosas adquiridas antes del colapso, que no pudieron recuperar, y el mortage de su apartamento del edificio que ya no existe.

Monteagudo, muy preocupada y muy molesta porqe no ve respuestas, dice:

"Yo no me voy a callar, que ningún abogado me diga, aunque no me dé un kilo, no me voy a callar y voy a estar por las esquinas y vamos a ser la piedra de los zapatos de los políticos y los inspectores".

Ron DeSantis, gobernador de la Florida, dice:

"Creo que es un gran problema, la búsqueda entre los escombros es nuestra prioridad, sabíamos que los sobrevivientes no podían volver a sus apartamentos para sacar sus cosas, estamos trabajando para que reciban toda la ayuda tanto federal como los recursos que han donado las organizaciones privadas"

"Yo le pregunta a Ron DeSantis, dónde están esas ayudas que no las vemos y las necesitamos porque mientras más tiempos peor te pones", dice Monteagudo.

La alcaldesa Levine Cava asegura que: "nuestros equipos están haciendo todo lo posible para ayudar a los que perdieron sus hogares ayudar a recostruir".

"Cuando me llamaron de la tintoreria me llamo y me dijo que tenia 7 vestidos limpios yo lloré, porque tengo un cuerpecito que no me sirve cualquier vestido. Tengo 7 vestidos verdaderamente míos que lloré cuando me llamaron, me abrazaron no me cobraron, es duro, esta vida desarráigada totalmente, es durísima y sin saber hasta cuando", dice Monteagudo.

Al igual que ella, decenas de familias que sobrevivieron a la tragedia se enfrentan a la misma incertidumbre del presente y el futuro.

"Estamos personas con necesidades palpables cotidianas, cuando la cruz roja diga señores se nos acabaron los fondos, a donde vamos a ir, como los homeless a bajo de un puente eso es lo que nos depara a nosotros", concluye.