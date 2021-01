Sobrevivientes de la masacre de Parkland piden expulsión de congresista

Sobrevivientes de la masacre de Parkland y familiares de los que perdieron la vida En esa tragedia piden Que la nueva congresista Republicana de Georgia Marjory Taylor sea expulsada del congreso por propagar teorías de conspiración sobre esta matanza que dejó a 17 jóvenes muertos

Un vídeo publicado ayer por un padre de familia que perdió a su hija en la masacre de Parkland se volvió viral, causando indignación entre los miembros de la comunidad que padecieron el horror de esta matanza que dejo a 17 jóvenes muertos el 14 de febrero de 2018 en la secundaria Marjory Stonman Douglas.

Fred Guttenberg, quien perdió a su hija en masacre de Parkland, dijo

“Yo puse este video ayer y se volvió viral, no fue el primero, se publicó por primera vez en el 2019, sin embargo en las últimas semanas he estado señalando que ella es un fraude, porque semanas atrás dijo que Parkland fue un episodio falso que no pasó, dijo otras locuras como que a las autoridades se les pagó para crear ese suceso”.

Nancy Pelosi, Presidenta de la cámara de representantes, dijo:

“Tener a alguien que se burlaría de llamarlo un evento falso en el comité de educación está más allá de cualquier comprensión, por la angustia que han pasado las familias en Sandy Hook y en Marjori Stonman Douglas”.

Se refiere a la nueva Congresista Republicana por Georgia Marjori Taylor, quien en un video se ve que confronta a David Hugg, un estudiante sobreviviente de la masacre lo llama “cobarde”, y además niega que esa masacre y otros tiroteos hayan sucedido.

“La miramos literalmente persiguiendo y hostigando a este niño, ese video no fue la única vez que lo hizo, no es solo el hostigamiento les deja saber que tiene un arma, ella hace esto con estos jóvenes que han sufrido de violencia por las armas y les dice que tiene un arma, ella necesita ser removida de su cargo”.

Varias personas afectadas por la matanza están pidiendo que Taylor sea destituida de su cargo en el congreso. Ella ganó con un 74.7 por ciento de los votos las pasadas elecciones de Georgia.

Ayer en un foro comunitario en Georgia una periodista le preguntó a la congresista sobre sus polémicas declaraciones y no respondió, por el contrario, la periodista fue expulsada del evento.

Hasta el momento ningún representante republicano de la Florida se ha pronunciado sobre esta petición que están realizando padres de familia de los jóvenes que perdieron la vida en esta tragedia.