Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

ESTO ES LO QUE SE SABE DEL ATAQUE A TIROS QUE DEJÓ UNA NIÑA Y UN PERIODISTA MUERTOS EN ORLANDO

Keith Moses, el sospechoso de haber matado a balazos a una mujer, una niña y un periodista en Pine Hills, Orlando, fue detenido por las autoridades y luego llevado al hospital tras afirmar que no podía respirar. Todo sucedió un poco antes de presuntamente dispararle a T'yonna Major, la niña de 9 años que falleció, y a la madre de la pequeña, quien resultó herida. En los tiroteos, un miembro del equipo de televisión de Spectrum News 13 también resultó herido.

Según la declaración jurada de un testigo, Nathacha Augustín, de 38 años y otra de las víctimas mortales, conocía al sospechoso, por lo que le ofrecieron un aventón. Entonces, el acusado se montó en el carro Hyundai que era conducido por el testigo. “Unos 30 segundos después de que Moisés se sentó en el asiento del pasajero trasero detrás de Augustín, el conductor dijo que escuchó una fuerte explosión. Augustín estaba sangrando por su rostro. Cuando el conductor se detuvo en la calle Hialeah para llamar al 911, dijo que Moisés se fue corriendo”.

Nathacha Augustín murió en el lugar. Hasta el momento, se desconoce cuál fue el motivo de los tiroteos, solo se sabe que Augustín y Moses eran conocidos, "pero hasta donde sabemos, no tenía conexión con los reporteros ni con la madre y la niña de 9 años", dijo John Mina, alguacil del condado Orange.

Moses tiene 19 años y un historial criminal. Aunque ya se le radicaron cargos por la muerte de la mujer de 38 años, documentos oficiales muestran que un historial criminal por cargos de armas, así como agresión agravada, asalto con un arma mortal, robo y delitos de hurto mayor.

La camioneta de los periodistas de Spectrum News 13 no estaba identificada y que desconocen si el sospechoso sabía que las personas en el área eran de los medios. Según testigos, el hombre se acercó al vehículo de noticias y abrió fuego, hiriendo al camarógrafo y matando al reportero que luego fue identificado como Dylan Lyons. Luego, el hombre caminó hasta una casa cercana y le disparó a la madre y a la hija. Los equipos de WFTV, que también informaban sobre el tiroteo matutino, intentaron brindar asistencia médica a los periodistas de Spectrum 13.

CONOCIDA PERIODISTA RECONOCE QUE SUFRE SINDROME DE ASIA DEBIDO A SUS IMPLANTES DE SENO

La periodista puertorriqueña Bárbara Bermudo reveló que decidió remover sus implantes de seno tras conocer que sufría del síndrome de ASIA (del inglés Autoinmune Syndrome Induced by Adjuvants).

"La enfermedad de implantes mamarios es producida por una reacción inflamatoria crónica como mecanismo de defensa de nuestras células contra el cuerpo extraño que son las prótesis y que pueden desencadenar un estado de autoinmunidad que es cuando tus propias defensas dejan de reconocer el cuerpo y lo atacan", manifestó Bermudo en sus redes sociales.

La operación, dijo Bermudo, ocurrió hace dos semanas.

"Yo soy una de las miles de mujeres que luchó por años buscando la raíz de mis síntomas, sin encontrar respuestas. Hoy la he encontrado #soylibre y me comprometo a ayudar a la mayor cantidad de mujeres que puedan estar pasando por lo mismo. Confía en Dios, como lo hizo conmigo también lo hará contigo, porque es un salto de Fe. Ya me removí las prótesis con Dr. Rankin y les puede decir que “La Sanidad es Real”, escribió.

La comunicadora detalló que sufría de múltiples síntomas como: trastornos gástricos, dificultad para concentrarse, dolores musculares, pérdida de cabello, piel seca, moretones, palpitaciones aceleradas, entre otros.

ESTUDIANTE PROPINA VIOLENTA GOLPIZA A UNA MAESTRA POR QUITARLE UN JUEGO EN CLASES

Un estudiante de 17 años de Matanzas High School, en Palm Coast, está en detención juvenil, después de dejar inconsciente a una maestra de secundaria del condado de Flagler, en el noreste de Florida, a quien golpeó varias veces con patadas por el cuerpo y puñetazos por la cabeza.

Supuestamente todo sucedió después que la maestra le quitó un control de juego en clase. El estudiante airado siguió a la maestra y en medio de un pasillo de la escuela la tiró al piso de un empujón y comenzó a agredirla violentamente hasta que varias personas se metieron. El incidente ocurrió el 21 de febrero y tuvieron que intervenir los oficiales de recursos escolares tras el ataque a la docente en un pasillo del campus.

El video de vigilancia muestra a la víctima caminando por el pasillo y volteándose para ver al estudiante, que mide 6 pies y 6 pulgadas de alto y pesa 270 libras, cuando se abalanza sobre ella y la tira al suelo.

En el video de vigilancia quedó grabado el momento en que el alumno patea y golpea a la docente varias veces en la espalda y la cabeza, tras quedar inconsciente luego de la caída. La maestra fue llevada a un hospital local para ser atendida debido a la contundencia de los golpes recibidos.

SIMULAN UNA ENTREGA DE AMAZON PARA ROBAR MEDIO MILLÓN DE DÓLARES EN JOYAS

A media tarde dos hombres entraron a una joyería de Queens, en Nueva York, y golpearon a una mujer en la cabeza con un arma y la patearon, luego robaron $500,000 en mercancía antes de salir corriendo, dijeron las autoridades que los presuntos ladrones habrían simulado una entrega de Amazon.

El incidente ocurrido a las 2:30 p.m. en una tienda localizada en el 39th Avenue fue lastimada una persona, pero por el momento no quedó claro de inmediato qué tan grave habría sido la herida de la mujer.

La policía dice que los sospechosos entraron a la tienda, rompieron las pantallas y pusieron sus ganancias ilícitas en una caja marrón de Amazon. Fueron vistos por última vez corriendo hacia el norte en Prince Street, dijeron las autoridades.

La Policía de Nueva York publicó un breve video de vigilancia del clip que muestra a ambos hombres sacando armas en varios puntos y comenzando a destrozar la tienda. Cualquier persona que tenga información debe llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS.