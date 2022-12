Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

UN MONITOR PORTÁTIL DETECTARÁ PROBLEMAS DEL CORAZÓN COMO LA INSUFICIENCIA CARDIACA

Investigadores de la Florida Atlantic University (FAU) han desarrollado un prototipo de dispositivo portátil con forma de cinturón que, según dicen, permite monitorear de manera continua y en tiempo real todos los parámetros fisiológicos asociados con la insuficiencia cardíaca. De acuerdo con un comunicado publicado por FAU, los diferentes sensores integrados en el cinturón controlan la impedancia torácica, el electrocardiograma (ECG) y la frecuencia cardíaca, y a la vez detectan si el paciente está sentado, de pie, echado o caminando.

El funcionamiento del dispositivo fue probado con éxito en un estudio cuyos resultados fueron publicados en Scientific Reports. Con base en los resultados del estudio, los investigadores actualmente están probando el dispositivo en un conjunto de sujetos diversos para desarrollar un algoritmo para predecir la insuficiencia cardíaca en el conjunto de prueba. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico progresivo caracterizado por una anomalía estructural del corazón que le impide bombear suficiente sangre para cumplir con los requisitos del cuerpo, señaló la universidad con sede en Tampa en el comunicado.

El dispositivo no invasivo permite monitorear de forma continua y en tiempo real diversas condiciones del corazón.

La FAU indicó que hay alrededor de 64 millones de casos de insuficiencia cardíaca en todo el mundo. En Estados Unidos, según la Asociación Cardiológica Estadounidense, actualmente 6.2 millones de adultos tienen este problema y en 2030 serán 8 millones. Actualmente hay dos sistemas de monitorización de insuficiencia cardíaca disponibles, pero son costosos y presentan riesgos porque se implantan quirúrgicamente debajo de la piel, por lo que "existe una necesidad crítica de soluciones no invasivas para monitorear la progresión de la insuficiencia cardíaca durante todo el día".

En el desarrollo del dispositivo trabajaron investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Computación y de la Facultad de Enfermería Christine E. Lynn de la FAU. Mary Ann Leavitt, doctora, coautora y profesora asistente en la Facultad de Enfermería Christine E. Lynn, señaló que "aproximadamente uno de cada cuatro pacientes con insuficiencia cardíaca son readmitidos dentro de los 30 días posteriores al alta del hospital y aproximadamente la mitad son readmitidos dentro de los seis meses".

ACUSAN A POLICÍAS DE MATAR A TIROS A UN JOVEN QUE LLAMÓ AL 911 PARA PEDIR AYUDA

Un jurado acusó a dos agentes de la Oficina del Alguacil de Colorado por la muerte de un hombre de 22 años que recibió un disparo después de llamar al 911 para solicitar asistencia en la carretera mientras experimentaba lo que su madre describió como una crisis de salud mental, según los registros en línea de un tribunal.

Las acusaciones de los exoficiales del condado Clear Creek, Andrew Buen y Kyle Gould, fueron emitidas cinco meses después de que Christian Glass fuera asesinado por la policía. Los cargos contra los dos oficiales incluyen asesinato en segundo grado, mala conducta de un oficial y homicidio por negligencia criminal, según los registros judiciales, que no proporcionaron más detalles. El caso se ha convertido en un punto álgido en medio de una protesta nacional por reformas policiales centradas en la intervención en crisis y la distensión.

Los registros no incluían un abogado para ninguno de los oficiales. Un mensaje telefónico dejado en un número que se cree que es de Buen no fue respondido de inmediato. No se pudo encontrar una lista de teléfonos para Gould. Un juez federal emitió órdenes de arresto tanto para Buen como para Gould, quienes enfrentan fianzas de $50,000 y $2,500 respectivamente..

Un jurado acusó a dos agentes de la Oficina del Alguacil de Colorado por la muerte de Christian Glass, de 22 años.

Nichole Lentz, portavoz del alguacil del condado Clear Creek, dijo que ambos oficiales fueron despedidos luego de las acusaciones. La investigación interna en curso de la Oficina del Alguacil encontró “fallas de políticas y procedimientos”, dijo Lentz, y agregó que el comunicado de prensa inicial de la oficina después del tiroteo “no refleja la totalidad de lo que sucedió esa terrible noche”.

A última hora del 10 de junio, Glass llamó a la policía porque su coche se había atascado en un terraplén. Los videos de la cámara corporal muestran a Glass negándose más de 30 veces a salir de su automóvil mientras le dice a la policía que está “aterrorizado” y haciendo formas de corazón con las manos a los oficiales. Diferentes oficiales hablaron con él para tratar de persuadirlo de que dejara el automóvil. Después de más de una hora de negociaciones, la policía dijo que Glass no estaba cooperando y rompieron la ventana del pasajero y sacaron un cuchillo del vehículo. Glass se había ofrecido a tirar dos cuchillos por la ventana, pero el video muestra a los oficiales diciéndole que no lo haga.

Una vez que la ventana se hizo añicos, Glass pareció entrar en pánico y agarró un segundo cuchillo. Luego, la policía le disparó a Glass con rondas de bolsas de balines y lo electrocutó con una pistola eléctrica. Las imágenes muestran a Glass retorciéndose en su asiento y lanzando un cuchillo hacia un oficial que se acerca a la ventana trasera del conductor. Después, otro oficial disparó su arma e impactó a Glass seis veces, según el reporte de la autopsia. Durante una conferencia de prensa en septiembre, la madre de Glass, Sally Glass, dijo que su hijo sufría de depresión, que recientemente le habían diagnosticado TDAH y que estaba "teniendo un episodio de salud mental" y que estaba "petrificado" la noche en que lo mataron.

LOS RESTOS DEL ÚLTIMO TIGRE DE TASMANIA ESTABAN EN EL ARMARIO DE UN MUSEO

Los restos del último tigre de Tasmania, el único marsupial depredador de Australia que se extinguió en 1936, fueron hallados en un armario de un museo, 85 años después de que se declararan desaparecidos, informaron fuentes institucionales del país oceánico. El último ejemplar del tilacino o Tigre de Tasmania (Thylacinus cynocephalus) que se conoce murió en cautiverio el 7 de septiembre de 1936 en el zoológico de la ciudad australiana de Hobart y, posteriormente, sus restos fueron entregados al Museo y Galería de Arte de Tasmania.

Este ejemplar, una hembra de edad avanzada, fue capturado por un cazador en el Valle Florentino de la isla de Tasmania, en el sur de Australia, y vendido al zoológico de Hobart, la capital de esta región, en mayo de 1936. "Durante años, muchos conservadores e investigadores de museos buscaron sus restos sin éxito, ya que no se había registrado ningún material de tilacinos que datara de 1936 en la colección zoológica, por lo que se asumió que su cuerpo había sido desechado", dijo el investigador Robert Paddle en un comunicado de TMAG.

Paddle y Kathryn Medlock, quienes publicarán su hallazgo esta semana en la revista científica Australian Zoologist, descubrieron que los restos del Tigre de Tasmania sí llegaron al TMAG en 1936 -aunque su arribo no fue registrado adecuadamente por los taxidermistas del museo-, gracias a un documento clave que permitió rastrear los restos del animal.

Los investigadores descubrieron además que los restos de este ejemplar extinto (la piel desollada y el esqueleto) eran utilizados para exhibiciones itinerantes y por eso se guardaban en un armario de la sección educativa del museo. "La piel fue cuidadosamente curtida como una piel plana por el taxidermista del museo, William Cunningham, permitiendo así transportarla fácilmente y utilizarla como espécimen de demostración para las clases escolares sobre los marsupiales de Tasmania", precisó Medlock, curadora del departamento de zoología vertebrada del TMAG.

El tilacino, un marsupial con franjas que cruzaban su lomo que recordaban a las de un tigre, llegó a habitar en Australia continental y en la isla de Nueva Guinea, aunque desapareció de esos lugares hace unos 3,000 años por el cambio climático. La isla de Tasmania era el único lugar donde la especie sobrevivió, pero su extinción se aceleró con la llegada de los europeos a Oceanía en el siglo XVIII, que pusieron en marcha una intensa campaña de caza entre 1830 y 1909, alentada por recompensas para acabar con este depredador que se comía al ganado. Pese a que los tigres de Tasmania se extinguieron hace 85 años cuando murió el último ejemplar en el zoológico de Hobart, la especie solo fue declarada oficialmente extinta en la década de 1980.

POLICÍAS USAN PISTOLA TASER CONTRA MUJER QUE SE NEGÓ A DARLES SUS DOCUMENTOS

Una mujer fue arrestada tras presuntamente protagonizar una persecución y agredir a un agente de la Unidad de Patrullas de Carreteras de la Policía de Puerto Rico. El incidente, que quedó captado en video, ocurrió en un establecimiento de comida rápida de Utuado.

Según las autoridades, el agente Eric Matos detuvo a la mujer por usar su celular mientras conducía por el área y poseer tintes fuera del margen de la ley. Al solicitar su identificación y registro del vehículo, la fémina se negó y le profirió palabras soeces al agente. Posteriormente, tras advertirle del arresto por obstrucción a la justicia, la mujer se bajó del auto, entró al establecimiento y agredió al policía en la cara. Al salir del lugar, el agente le dio comandos verbales para que se detuviera y, al ella no obedecer, utilizó su dispositivo electrónico taser y la arrestó.

Se informó que la fémina fue llevada al al Hospital Metropolitano de la Montaña para quitarle los dardos y una vez sea dada de alta, la citarían para consultar el caso. Mientras, otro individuo que intentó defender a la mujer fue identificado para ser citado por las autoridades. La Policía aseguró que las reglas de procedimiento criminal permiten que el agente siga a la persona que ha cometido un delito, si la tiene a la vista. Por su parte, las autoridades emitieron declaraciones en las que justificaron el uso del taser para arrestar a la mujer.

El agente tuvo que utilizar un “taser”.

La dama del incidente fue intervenida por hablar por celular mientras conducía y poseer tintes fuera del margen de la ley. En la intervención se negó a proveer sus licencias y salió corriendo para internarse en un restaurante, evadiendo las advertencias del policía. Cuando se le intentó arrestar, aun advirtiéndole del posible uso del taser, respondió agrediendo al policía y huyendo fuera del local. Es entonces, luego de decenas de advertencias, intentos de detenerla por la vía regular y a sabiendas de que continuaba violando las leyes, que el policía se ve obligado a aplicar el taser para lograr su arresto.

Como parte del protocolo, tanto al policía agredido como a la detenida, se les lleva al hospital para un examen médico. Ambos fueron certificados en buen estado.

La aplicación del taser representa uno de los niveles utilizados con el nivel de resistencia ofrecido por la persona intervenida, provistos por disposición de la Reforma federal. Se emplea precisamente, para detener una persona que se resiste al arresto, evitándole daño corporal y protegiendo al policía. En todos los casos de uso de un taser, un organismo independiente, realiza una investigación del incidente para corroborar que se siguieron los procesos que dicta la Reforma.