Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

APUÑALAN Y PRENDEN FUEGO A MADRE HISPANA

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Una mujer fue asesinada e incendiada en el complejo de apartamentos The Villages at Falls Church en Seven Corners, Virginia. Según el reporte, los residentes del edificio situado al 2900 Willston Place dijeron que escucharon a una mujer gritar pidiendo ayuda y llamaron al 911.

Los oficiales vieron salir humo del apartamento cuando llegaron y luego dentro descubrieron a Silvia Vaca Abacay, de 40 años, en llamas y con múltiples puñaladas en la parte superior del cuerpo, según la policía. La mujer boliviana se había casado hace tres años y tenía dos hijos de 13 y 17 años, respectivamente, quienes residen en Bolivia. Su esposo no estaba en el apartamento al momento del crimen, indicó la policía. No obstante, las autoridades tienen bajo su custodia a una persona de interés identificada como Richard Montano, de 47 años, quien supuestamente conocía a la víctima.

Una mujer falleció en el complejo de apartamentos The Villages at Falls Church en Seven Corners luego de que supuestamente un hombre irrumpiera en su residencia, la apuñalara y le prendiera fuego. Sus amigas levantaron un altar en su honor. La policía ya tiene en custodia a una persona de interés.

Las amigas de la mujer también conocida como Kelita, levantaron un altar frente al lugar de los hechos mientras piden el esclarecimiento del caso. "Justicia, que se le haga justicia, eso y que esto no vuelva a pasar con ninguna mujer, que no le pase nunca más a nadie, a nadie porque estas cosas no pueden estar pasando”, reclamó Gabriela Gutiérrez, allegada de la mujer.

Gutiérrez recuerda a Vaca Abbay como “una persona muy alegre, muy querida, excelente mamá, siempre ayudando a la gente". Mientras, otra amiga de la víctima, Carmen Arancibia, resaltó que Kelita "era una mujer casi completa y perfecta, buena amiga, buena madre, amiga fiel para todo”. De acuerdo con la policía, agentes habían visitado el apartamento varias veces por llamados de violencia doméstica.

MUJER MUERE LUEGO QUE EL PALO DE UNA SOMBRILLA LE DIO EN EL PECHO UN DIA DE PLAYA

Una mujer que disfrutaba de un día de playa murió cuando el palo de una sombrilla arrastrada por el viento la golpeó en el pecho, informaron las autoridades.

El viento arrancó a la sombrilla de su anclaje alrededor de las 12:40 p.m. del mediodía y golpeó a Tammy Perreault en el pecho, dijo la médica forense del condado de Horry, Tamara Willard, a la prensa. Perreault, de 63 años, murió del traumatismo una hora después en el hospital, dijo Willard.

Perreault, de 63 años, murió del traumatismo una hora después en el hospital.

Las sombrillas de playa tienen una punta aguda para clavarlas en la arena, y un viento fuerte puede arrancarlas si no están debidamente ancladas, dijo la Comisión de Seguridad de Productos al Consumidor.

La agencia federal calcula que unas 3,000 personas por año sufren lesiones por causa de las sombrillas de playa. Los senadores Tim Kaine y Mark Warner de Virginia pidieron a la comisión que revise las normas para las sombrillas de playa e inicie una campaña de seguridad después de la muerte de una mujer en 2016.

MODELO DE ONLYFANS ESTÁ ACUSADA DE ASESINAR A PUÑALADAS A SU NOVIO

El abogado de una modelo de las redes sociales acusada de asesinar a su novio en su lujoso apartamento de Miami se pronuncia, calificándolo de un claro caso de defensa propia y diciendo que espera que ella sea exonerada en el juicio. Courtney Clenney, de 26 años, fue arrestada en Hawái y se espera que sea extraditada a Miami-Dade para enfrentar un cargo de asesinato en segundo grado por el asesinato el 3 de abril de Christian Toby Obumseli, de 27 años.

En una conferencia de prensa, la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, describió los cargos contra Clenney, quien se hacía llamar Courtney Tailor en las redes sociales, incluidas OnlyFans e Instagram, donde tiene más de 2 millones de seguidores. Fernández Rundle dijo que Clenney y Obumseli habían estado "involucrados en una relación extremadamente tempestuosa y combativa" desde noviembre de 2020, y que Obumseli fue víctima de violencia doméstica.

“Obumseli era el abusador, el peor tipo de abusador. Manipulaba y abusaba de Courtney en privado cuando pensaba que no había nadie cerca”, decía la declaración de Prieto. "Nadie ha negado nunca que Courtney y su abusador tuvieron una relación tumultuosa. Es inapropiado que los fiscales intenten predisponer a la comunidad contra Courtney hasta el punto de que no pueda recibir un juicio justo", dijo el abogado.

Los dos se mudaron al sur de Florida desde Texas en enero de 2022 y se instalaron en el lujoso edificio de condominios One Paraiso en Edgewater. Poco después de mudarse, el personal de seguridad y del edificio comenzó a documentar varios incidentes de fuertes discusiones entre la pareja, con otros inquilinos quejándose de los ruidos, incluso unos dos pisos por encima de ellos, dijo Fernández Rundle, quien mostró imágenes de vigilancia de la pareja involucrada en un encuentro violento en el ascensor del edificio el 21 de febrero, aproximadamente un mes después de mudarse.

“Ciertamente parece que la acusada estaba atacando agresivamente a Christian”, dijo Fernandez Rundle. Pero Prieto dijo que el video no muestra los eventos que llevaron a lo que sucedió en el ascensor. "Es una pena que la Oficina del Fiscal del Estado esté tratando de ganar este caso en el tribunal de la opinión pública al mostrar un video irrelevante y probablemente inadmisible de Courtney en un ascensor haciéndose física con Obumseli", dijo su declaración.

Prieto dijo que una investigación inicial de la policía de Miami "descubrió a un testigo independiente que vio a Obumseli golpear a Courtney en la cabeza mientras pensaba que estaba en la privacidad del apartamento de Courtney". Aparentemente, la pareja se separó la última semana de marzo, cuando Clenney echó a Obumseli del apartamento que compartían en el rascacielos de Miami, dijeron los fiscales. Pero los dos reavivaron su relación y Obumseli se mudó nuevamente el 1 de abril, dos días antes del asesinato, dijo Fernández Rundle.

BETO O’ROURKE ARREMETE CONTRA OPOSITOR QUE SE HABRÍA REÍDO SOBRE TIROTEO EN UVALDE

El aspirante a gobernador de Texas, Beto O'Rourke, insultó el miércoles a un alborotador que aparentemente se rio de la petición del demócrata de controlar la violencia armada.

El momento emotivo se desarrolló en el Crazy Water Hotel en Mineral Wells, a unas 85 millas al oeste del centro de Dallas, mientras O'Rourke discutía sus esperanzas de frenar los tiroteos masivos. O'Rourke se refería al tiroteo del 24 de mayo en Uvalde en el que 19 niños y dos maestros fueron asesinados en la Escuela Primaria Robb por un atacante que compró armas justo después de cumplir 18 años.

El simpatizante del gobernador Greg Abbott se habría reído mientras O'Rourke hablaba sobre las armas en referencia a la masacre en Uvalde.

En eso, se escuchó una risita detrás de O'Rourke y el candidato se giró hacia un rincón de la sala donde se habían reunido los partidarios del gobernador republicano Greg Abbott. O'Rourke hizo un gesto enojado y dijo: "puede ser divertido para ti, hijo de p..., pero no lo es para mí".