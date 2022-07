Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

HELADERIA DE FLORIDA: EPICENTRO DE BROTE DE LISTERIA QUE DEJÓ UNA MUJER MUERTA

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Familiares de una mujer de Illinois que murió presuntamente por un brote de listeria que según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) se originó en una heladería de Sarasota, han demandado a la compañía. El brote de listeria ha dejado a otras 23 personas contagiadas.

Ahora los familiares quieren saber cómo sucedió y quién es el responsable de que Mary Billman, de 79 años, comenzara a sentirse mal luego de haber comido helado en Big Olafs. El abogado que los representa dice que la familia no tenía idea de qué le estaba pasando a Billman hasta que hace algunos días supieran por los CDC que su muerte estaba relacionada con este brote.

Los propietarios de la heladería no han comentado sobre la demanda, pero alegan en las redes sociales que todo esto es especulativo. "No se ha confirmado que nuestra marca esté vinculada con estos casos, no estoy seguro por qué solo Big Olaf está siendo mencionado y es blanco", aclara el comunicado en las redes sociales, mientras, el negocio permanece cerrado.

Los CDC ofrecieron más detalles sobre el brote de listeria que presuntamente se originó en una heladería de Sarasota en el que una persona falleció y otras 23 resultaron heridas.

En enero de 2022, Mary Billman fue de visita a Florida e hizo una parada en el restaurante, para comer helado con su hija. Pasados unos días comenzó a presentar dolores gastrointestinales y fiebre. Su próxima parada fue un hospital de donde no salió viva. Los hechos se registraron en enero, pero no fue hasta este pasado fin de semana que los CDC vincularon su diagnóstico de listeria con un brote de esta bacteria que se originó en Big Olafs.

Familiares de Mary contactaron de inmediato a Bill Marler, un abogado especialista en muertes por envenenamiento y quien lleva décadas defendiendo este tipo de casos. Él asegura que la familia no pudo darle un último adiós a Mary debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, pero que, tras someter la demanda a nivel federal, buscan llegar a un acuerdo con la compañía y cerrar este doloroso capitulo que incluso ha entristecido algunos clientes.

Expertos en salud recuerdan que las infecciones por listeria son más comunes en personas con el sistema inmunosuprimido y que pueden desarrollarse en ciertos alimentos crudos o que se mantienen a bajas temperaturas, pues el calor suele acabar con esta bacteria que causa fiebre y diarrea.

ALERTAN SOBRE POSIBLES ESTAFAS DURANTE AMAZON PRIME DAY

Las ofertas anunciadas para el evento de “Amazon Prime Day”, que este año se realizará el 12 y 13 de julio, tienen a muchos consumidores atentos y emocionados, pero quienes también están frotándose las manos, son los estafadores, ya que saben que la gente estará ordenando y esperando sus paquetes, así que podrían responder sin pensarlo dos veces, a supuestos mensajes de Amazon.

De acuerdo con la FTC, entre julio del 2020 y junio del 2021, una de tres personas que fueron víctimas de alguien que se hizo pasar por quien no era, dicen que el impostor aseguró ser trabajador de Amazon. De 96,000 personas que reportaron haber recibido contactos fraudulentos, 6,000 cayeron, perdiendo cerca de $27 millones en conjunto, y la pérdida promedio por persona fue de $1,000.

Las autoridades alertan que si recibes mensajes por teléfono, texto o correo electrónico, asegúrate que no hay problemas con tu orden o cuenta de Amazon, no conteste por ahí. entre directamente a su cuenta, y en la sección de pedidos vea si hay alguna notificación o es un fraude.

Para los nuevos miembros Prime, el cambio de precio entrará en vigencia el 18 de febrero de 2022 y para los miembros Prime actuales, el nuevo precio se aplicará después del 25 de marzo de 2022, en la fecha de su próxima renovación.

Si un presunto representante de Amazon le notifica que tiene que comprar tarjetas de regalo y le pide el código, no está tratando con personal de Amazon, ellos no operan así. Y si le contactan, y le piden su contraseña, para supuestamente confirmar que usted es el dueño de la cuenta, no caiga, están tratando de robarle su información para tener acceso a la tarjeta de crédito dentro de su perfil

Si recibe un mensaje con un enlace de Amazon. Simplemente están tratando de robar su contraseña, para tener acceso a su cuenta. Si compra algo en Amazon, nunca le pague a nadie por fuera de la plataforma. Si le piden eso, está tratando con un estafador. Si nota cualquier cosa sospechosa, visite el apartado de ayuda y servicio al cliente de Amazon. donde encontrará información para confirmar si un mensaje es realmente de ellos y puede presentar una denuncia si fue estafado.

Recuerde, no se deje llevar por precios excesivamente buenos, y siempre haga búsquedas y lea las reseñas antes de comprar, dentro y fuera de la plataforma de Amazon. Si va a comprar artículos electrónicos, opte por compañías reconocidas, para tener mayores garantías.

VENDEDORA DE TACOS ES BRUTALMENTE ATACADA POR UNA CLIENTE

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó del arresto de la mujer sospechosa de agredir a una vendedora de comida rápida. India Duerson, de 30 años, fue arrestada por supuesto robo. Al momento de su detención tenía, además, otra orden de arresto de $10,000 por cargos de prostitución, según reportes del departamento de policía de Los Ángeles.

La mujer está detenida en la cárcel regional y se le impuso una fianza de $60,000, un cargo que se presentará a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, luego de que agrediera a una vendedora ambulante. El incidente ocurrió el sábado en la noche en el sitio de comida ambulante llamado South Tacos, que comúnmente se ubica en la esquina de las avenidas Slauson y Normandie, en el área conocida como Harvard Park.

Bertha Zúñiga, la trabajadora agredida, dijo que la mujer la golpeó y luego escupió la comida que ella estaba vendiendo. La presunta agresora fue detenida días después. El incidente ocurrió en Los Ángeles. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Personas en el lugar grabaron el incidente, en donde se observa cómo la mujer derrama toda la comida que la vendedora preservaba en contenedores, mientras insulta a los presentes y a la propia vendedora.

De acuerdo con información de los testigos que se encontraban en la escena, la mujer quería un burrito pero no tenía dinero para comprarlo, por lo que comenzó con el ataque al puesto y terminó con agresiones verbales. El incidente duró unos 15 minutos en donde incluso golpeó a la vendedora y escupió la comida.