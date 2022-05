Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas esta semana en Telemundo51.com:

ANUNCIAN BENEFICIARIOS DE LA LOTERIA DE VISAS 2023

El Departamento de Estado ya tiene la lista de los beneficiados con la Lotería de Visas 2023. Fueron sorteadas hasta 55,000 visas para emigrar de forma legal a Estados Unidos. Los solicitantes que sean seleccionados en el programa deben cumplir con requisitos simples pero estrictos. El Departamento de Estado determinó a los seleccionados al azar, quienes tendrán hasta el 30 de septiembre del 2022 para averiguar si fueron sorteados.

Abre este link para saber si estás entre los beneficiados.

El Departamento de Estado distribuye las visas entre seis regiones geográficas, y ningún país puede recibir más de 7% de los DV disponibles en cualquier año. Para DV-2023, los nativos de los siguientes países no son elegibles para postularse, porque más de 50,000 personas emigraron a Estados Unidos durante los últimos cinco años.

Bangladesh, Brasil, Canadá, China (incluido Hong Kong), Colombia, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Reino Unido (y sus territorios), Venezuela y Vietnam.

La lista de países elegibles para participar: Antigua and Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guyana, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perú, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad and Tobago y Uruguay.

COMPRA POR 35 DÓLARES UN BUSTO ROMANO PERDIDO DESDE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Un busto de mármol que una mujer de Texas compró por unos $35 dólares en una tienda de segunda mano se exhibe temporalmente en un museo de San Antonio luego de que expertos determinaran que se trataba de una escultura de siglos de antigüedad desaparecida en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. El busto, que la coleccionista de arte Laura Young encontró en Goodwill en 2018, perteneció a la colección del rey Luis I de Baviera, según el Museo de Arte de San Antonio, que exhibe temporalmente la pieza hasta que sea devuelta a Alemania el próximo año.

El antiguo busto romano data del siglo I a.C. o el siglo I d. C. y los historiadores creen que puede representar a un hijo de Pompeyo el Grande, quien fue derrotado en la guerra civil por Julio César, dijo el museo. La escultura fue vista por última vez en Aschaffenburg, Alemania, y los expertos creen que un soldado tomó la escultura y la llevó a Estados Unidos, dijo el museo.

Un consultor de Sotheby's identificó la obra y la autenticó aún más, dijo el museo. “Estamos muy contentos de que una parte de la historia bávara que creíamos perdida haya reaparecido y pronto podrá volver a su ubicación legítima”, dijo Bernd Schreiber, presidente de la Administración de Palacios, Jardines y Lagos Estatales de Baviera.

Young dijo que hubo algunos meses de “intensa emoción” después de enterarse de la historia detrás de la pieza, que encontró en el piso debajo de una mesa en la tienda Goodwill, en la ciudad de Austin, en Texas. Young llegó a un acuerdo para devolver el busto a Alemania con la ayuda de un abogado que se especializa en derecho internacional del arte. Los términos de ese acuerdo eran confidenciales.

“Pero fue agridulce porque sabía que no podía quedarme ni vender el (busto)”, dijo. “De cualquier manera, me alegro de haber sido una pequeña parte de (su) larga y complicada historia, y se veía genial en la casa mientras lo tuve”.

CRUCERO DE CARNIVAL INFORMA DE UN BROTE DE COVID-19 A BORDO

Muchos pasajeros de un crucero de Carnival que partió de Miami están ahora en el área de Seattle por dar positivo de COVID-19 o estar en contacto con alguien enfermo. La compañía de cruceros no confirmó cuántas personas dieron positivo en su crucero, pero pasajeros dicen que fueron más de 100.

Carnival dijo que no había serios problemas de salud a bordo del crucero y dijo que la compañía esta compartiendo los gastos del hotel de cuarentena de los pasajeros. “No tenían suficiente personal para lidiar con esta emergencia que estaba pasando”, dijeron personas a bordo, que ahora está en un hotel pasando la cuarentena, luego de que dieran positivo al COVID- 19 tras abordar el barco.

Luego que un gran número de personas dieron positivo al coronavirus durante el viaje de 16 días, se notaba que la reacción a la situación por parte de Carnival era caótica. “Ellos estaban abrumados y no tenían un plan para actuar con unas 200 personas afectadas por la enfermedad”.

Darren y otros pasajeros dijeron que tuvieron que esperar horas por alimentos y que no estaban correctamente aislados. Y agregaron que no podían contactar al personal médico. "No podíamos llamar a nadie. No había nadie para llamar. Básicamente los llamabas y sonaba y sonaba todo el día".

DESCOMISAN EL MEGA YATE DE 325 MILLONES DE DÓLARES PROPIEDAD DE UN OLIGARCA RUSO

Un súper yate que las autoridades dicen es propiedad de un oligarca ruso sancionado previamente por lavado de dinero fue confiscado por las agencias del orden en Fiji, anunció el Departamento de Estado. Un juez les permitió a las autoridades de EEUU confiscar el yate Amadea, valorado en 325 millones de dólares, aunque suspendió temporalmente la orden mientras los abogados de la defensa presentan su apelación.

El Departamento de Justicia dijo que las autoridades en Fiji, a pedido de Estados Unidos, ejecutaron una orden de allanamiento congelando el yate, que previamente tenía prohibido dejar la nación del Pacifico sur. Los funcionarios estadounidenses dicen que el yate es propiedad de Suleiman Kerimov, un economista y expolítico ruso sancionado por el Departamento del Tesoro en el 2018 y que ha enfrenado censura de Canadá, Europa, Gran Bretaña y otros tras la invasión rusa a Ucrania.

Kerimov hizo su fortuna invirtiendo en el productor ruso de oro Polyus y la revista Forbes coloca su valor neto en $15,500 millones. Los abogados de la defensa dicen que el yate le pertenece a otro oligarca ruso. En un documento de respaldo a la orden de allanamiento, el FBI escribió que existía causa probable para pensar que Kerimov había sido el dueño del Amadea desde el 2021. El barco, que tiene bandera de las Islas Caimán, había apagado su sistema automatizado de información el 24 de febrero, el día que Rusia inicio su invasión a Ucrania.

El Departamento de Justicia dijo que la confiscación fue coordinada por su fuerza especial KleptoCapture, creada en marzo para confiscar bienes pertenecientes a oligarcas rusos sancionados. En abril, el departamento confiscó en España un yate de lujo propiedad de Viktor Vekselberg, que tiene lazos estrechos con el presidente ruso Vladimir Putin. En una declaración, el secretario de Justicia Merrick Garland dijo que la nueva confiscación “deberá dejar claro que no hay lugar en el que puedan ocultarse los bienes de individuos que violan las leyes estadounidenses. Y no hay lugar para ocultar los bienes de los delincuentes que ayudan al régimen ruso”. El Departamento de Justicia dijo que el yate está ahora en Lautoka, Fiji.