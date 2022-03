Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas esta semana en Telemundo51.com:

SUBASTAN UNA DE LAS MANSIONES MÁS GRANDES Y CARAS DE EEUU

Una mega mansión de Los Ángeles de 105,000 pies cuadrados que se cotizaba por $295 millones se vendió en una subasta de bancarrota por $141 millones, poniendo fin a una saga de 10 años de deudas crecientes y sueños fallidos.

La propiedad, conocida como “The One”, es la tercera casa más cara jamás vendida en Los Ángeles, detrás de la compra de $177 millones de Marc Andreessen el año pasado de un complejo en Malibú y la compra de Jeff Bezos de la antigua propiedad de Jack Warner en Beverly Hills por $165 millones. Y también la casa más cara jamás vendida en una subasta en Estados Unidos y el mundo, superando con creces el precio de $51 millones de una casa subastada el año pasado en Beverly Park.

Esta megamansión de 105,000 pies cuadrados en Los Ángeles tiene 21 habitaciones, 42 baños, cinema y discoteca, entre muchos otros atractivos.

La venta pone fin, al menos por ahora, a uno de los proyectos inmobiliarios de lujo más controvertidos de la historia. Fue construido por Nile Niami, el carismático y ambicioso ex productor de Hollywood que se dedicó a construir algunas de las mansiones más lujosas de Beverly Hills y Bel Air para venderlas con fines de lucro. Cuando comenzó "The One" hace más de una década, Niami promocionó la propiedad como su "misión de vida" y "la casa más grande y cara del mundo urbano", con un precio de venta final de $500 millones.

El proyecto se eleva como una nave espacial desde las cuidadas colinas de Bel Air, "The One" se asienta sobre 3,8 acres y cuenta con 21 habitaciones y 42 baños. Tiene vistas al Océano Pacífico, el centro de Los Ángeles y las montañas de San Gabriel. Tiene siete elementos de agua, incluido un enorme foso que rodea la propiedad. Tiene un club nocturno, un salón de belleza de servicio completo, un spa de bienestar, un cine con capacidad para 40 personas, una bolera, una bodega de vinos para 10,000 botellas, un garaje para 30 autos y una pista de atletismo privada al aire libre de 400 pies.

15 BOMBEROS DE UNA CIUDAD SE CONVIERTEN EN PADRES EN EL MISMO AÑO

En una serie de publicaciones en las redes sociales inspiradoras de mensajes tiernos, el Distrito de Bomberos de Chino Valley compartió que 15 de sus bomberos dieron la bienvenida a nuevos bebés con muy pocos meses de diferencia.

Los sonrientes padres posaron con sus hijos frente a un camión de bomberos de Chino Valley en las adorables tomas. En el momento en que se tomaron las fotos, los bebés tenían entre 3 semanas y 12 meses de edad. "Muchos de nuestros bomberos se convirtieron en padres primerizos durante los tiempos difíciles que todos enfrentamos durante la pandemia", decía el pie de foto.

El Distrito de Bomberos de Chino Valley compartió que 15 de sus bomberos dieron la bienvenida a nuevos bebés con meses de diferencia.

Si bien muchos expertos creían que habría una explosión de la natalidad durante el primer año de la pandemia de COVID-19, en realidad hubo una disminución en las tasas de natalidad según la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Pero es posible que la disminución en las tasas de natalidad no esté directamente relacionada con la pandemia.

Desde 2008, los nacimientos en Estados Unidos han disminuido todos los años, excepto en 2014. Pero los expertos aún creen que pronto habrá una oleada de nacimientos y el Distrito de Bomberos de Chino Valley puede ser prueba de ello.

REIMPONEN PENA DE MUERTE PARA COAUTOR DEL ATENTADO EN EL MARATÓN DE BOSTON

La Corte Suprema volvió a imponer la sentencia de muerte para el atacante del maratón de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, revocando un fallo de la Corte Federal de Apelaciones que la había anulado. La decisión de 6-3 rechazó las afirmaciones de la defensa de que el juez restringió indebidamente el interrogatorio de los posibles miembros del jurado y se equivocó al excluir evidencia de un crimen separado dos años antes del atentado.

Tsarnaev fue condenado por unirse a su hermano mayor, Tamerlan, para colocar y detonar dos bombas de olla a presión en puntos separados cerca de la línea de meta del maratón en 2013. Las explosiones mataron a tres personas y dejaron a cientos con heridas graves. La culpabilidad de Tsarnaev en la muerte de las víctimas del bombardeo no estuvo en discusión, solo si debe ser sentenciado a cadena perpetua o a muerte.

La Corte de Apelaciones dictaminó que el juez de primera instancia excluyó indebidamente evidencia que podría haber demostrado que Tsarnaev estaba profundamente influenciado por su hermano mayor, Tamerlan, y que era menos responsable de la tragedia. El tribunal de apelaciones también criticó al juez por no interrogar lo suficiente a los miembros del jurado sobre su exposición a la amplia cobertura noticiosa del atentado.

Los abogados del Departamento de Justicia instaron a la Corte Suprema en documentos presentados en 2021 a "volver a encaminar este caso hacia una conclusión justa". El presidente Joe Biden ha pedido el fin de la pena de muerte federal, pero su departamento de justicia ha argumentado que la corte de apelaciones rechazó erróneamente la sentencia de muerte de Tsarnaev. Massachusetts ha prohibido la pena de muerte. El estado ejecutó a alguien por última vez en 1947. En 1984, la Corte Judicial Suprema de Massachusetts dictaminó que una ley de pena de muerte aprobada por los votantes era inconstitucional.