Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

MUJER ES ASESINADA POR SU ESPOSA CUANDO LE FUE A ENTREGAR LOS PAPELES DEL DIVORCIO

Un hombre fue acusado de matar a la madre de sus dos hijos el día que ella tenía la intención de entregarle los papeles del divorcio. Julia María Serrano Ávila, de 29 años, fue asesinada en un tiroteo en diciembre de 2019. Su esposo, Fernando Ávila, de 28 años, fue arrestado como único sospechoso en el caso. Más tarde, Ávila se declaró culpable de un cargo de asesinato en primer grado y una acusación de arma de fuego en relación con el caso.

Un juez de la corte de distrito de San Diego condenó a Ávila a 35 años a cadena perpetua. Durante la sentencia, Ávila se disculpó con la familia de Julia “por hacerte pasar tanto dolor” y sus hijos “por quitarles a su mamá”. Julia Ávila recibió un disparo al estilo de una ejecución en la calle frente a una casa de empeño de City Heights, a unas cuadras de la casa en la que vivía con los dos hijos de la pareja.

La policía de San Diego dijo que al menos tres personas presenciaron el tiroteo. Violeta Márquez, quien vive al lado de la familia, dijo que escuchó gritos por primera vez y llamó al 911. Luego, fue testigo de cómo Ávila disparaba dos tiros a su esposa. “Ella se sentó en la acera y fue entonces cuando no sé qué le dijo”, dijo Márquez. “Y como segundos, le disparó de nuevo”. Ávila se quedó y la abrazó antes de partir a pie, dijo Márquez.

Los testigos dijeron que la pareja estaba discutiendo antes del tiroteo. La discusión comenzó dentro de su casa y se pasó a la calle y finalmente fuera de la casa de empeño, que no tiene relación ni con el sospechoso ni con la víctima.

No está claro cuánto de los disparos presenciaron los niños, pues estaban dentro de la casa en ese momento. Los niños de entre 8 y 12 años fueron llevados para quedarse con miembros de la familia. Julia María Serrano Ávila había solicitado el divorcio en noviembre de 2019 y estaba planeando entregar a Ávila esos documentos, dijo su padre.

MADRE MATA A PUÑALADAS A SU BEBA DE 5 MESES “PARA CUMPLIR CON TODOS SUS PECADOS”

Completamente aterrada quedó una comunidad al sur de Nueva Jersey luego de que uno de sus vecinos fue arrestado y acusado de matar a su propio bebé. Se trata de Kristhie Alcazar, de 26 años, quien fue arrestada y ahora enfrenta cargos de asesinato, que podrían resultar en cadena perpetua.

Según la policía, todo comenzó a eso de las 11 p.m., cuando la policía llegó a un apartamento en Penns Grove tras recibir una denuncia sobre una presunta disputa. Al llegar al lugar, los agentes observaron a Alcázar discutiendo con otra persona, varios cuchillos en el cuarto y a su bebita de 5 meses inconsciente con "múltiples" puñaladas en su pecho.

Milagros Saez, una vecina de Alcázar, contó que ella escuchó gritos esa noche. "Oí unos gritos de una mujer gritando", explicó Saez. "Dije alguien murió como pusieron cinta amarilla... no lo podía creer".

La policía recalcó que durante su arresto, Alcázar no mostró señales de remordimiento e incluso alegó con los agentes que mató a su bebita "para cumplir con todos sus pecados". Tras el suceso, Alcázar se presentó a su primera audiencia, donde ahora enfrenta cargos de asesinato en primer grado que podrían costarle cadena perpetua.

SECUESTRA DE SU TRABAJO Y ASESINA A LA MADRE DE SUS DOS HIJOS

Una mujer embarazada, madre de dos hijos, habría sido presuntamente asesinada por su novio tras secuestrarla de una casa en la que trabajaba en Miami-Dade. En relación al caso la policía arrestó y acusó al novio de la mujer Xavier Johnson, de 32 años, quien fue acusado de asesinato en primer grado, robo y secuestro de Andreae Lloyd, de 27 años, quien desapareció tras ser raptada del lugar donde trabajaba.

La policía investigó la zona boscosa donde encontraron a la joven tras recibir una llamada de un familiar de la víctima a quien le resultó sospechoso observar al novio de Andreae en esa área. Cuando los oficiales llegaron a la escena encontraron al individuo, y lo detuvieron. Con la ayuda de una unidad canina, encontraron un cadáver que luego un equipo forense identificó como el de la joven madre.

"Él fue el primero que me dijo que ella estaba desaparecida. ¿Cómo lo sabía? Me lo dijo cuando se suponía que Andrea aun no había terminado su turno de trabajo", comentó Arnold Lloyd, el padre de Andrea. En el terreno boscoso, las autoridades también encontraron la camioneta que conducía el novio. Lo que aún sigue desaparecido es el Honda civic de color blanco con placa de la Florida y numeración Y650DL que era propiedad de Andrea, y en el cual habría sido secuestrada.

“Él me dijo que la estaba buscando. Pero mi pregunta es: ¿por qué vino a este punto específico a buscarla? ¿Por qué?", dijo el padre de la víctima. Los familiares dijeron que Lloyd y Johnson estuvieron juntos en una relación durante 11 años de cuyo fruto nacieron dos hijos.

De una vivienda que funciona como hogar para personas enfermas, y donde la joven trabajaba como cuidadora, fue sacada a la fuerza y raptada. La policía de Miami-Dade, dijo que “descubrieron que este individuo le tocó a la puerta pasadas las 12:30 de la mañana, y cuando la joven abrió la puerta, el sujeto empezó a golpearla varias veces”. Cámaras de vigilancia confirmaron que después de la golpiza el sujeto la habría montado a la fuerza en un vehículo y escapado de la escena.

CONDUCTOR DE FEDEX TIRA CIENTOS DE PAQUETES EN UN BARRANCO

Las autoridades arrestaron a un exconductor contratado por FedEx, después de que cientos de paquetes de la compañía fueron encontrados en un barranco de Alabama el mes pasado. El alguacil del condado de Blount, Mark Moon, dijo que Deandre Rayshaun Charleston de Adamsville, de 22 años, fue identificado como el antiguo conductor que botó los paquetes.

Charleston confesó que descargó los paquetes en el barranco cerca de Hayden, cinco veces distintas entre el 17 y el 24 de noviembre, mientras trabajaba como conductor subcontratista haciendo entregas para FedEx.

De acuerdo con Moon, Charleston dijo a los investigadores que se había arrepentido de sus acciones, y había tomado pobres decisiones mientras les informó de una muerte en su familia.

Los funcionarios pudieron escanear y entregar 153 de los paquetes, pero fue imposible la entrega de casi 250 paquetes valorados en más de $20,000. Los cargos específicos a los que se enfrenta Charleston aún no se han dado a conocer.