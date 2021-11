Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

CAMIONERO CUBANO ACUSADO DE HOMICIDIO PIDE QUE NO LO CONSIDEREN UN ASESINO

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Después que el jurado encontrara a un camionero hispano culpable de causar el mortal accidente en la autopista I-70 en Colorado, en el que fallecieron cuatro personas y otras 10 resultaron heridas, el cubano habló en una entrevista exclusiva desde la cárcel. Rogel Aguilera-Mederos residente de Texas fue declarado culpable de un total de 26 de los 41 cargos que enfrentaba inicialmente, incluyendo cuatro cargos de homicidio vehicular.

Aguilera explica lo que de acuerdo a su punto de vista, sucedió el día de la tragedia. Muestra un papel, donde tenía un plano, que replicaba a través de dibujos lo sucedido el día del fatídico hecho y además describe por qué tuvo que hacer lo que hizo. "A lo mejor si en ese momento hubiera visto la rampa, por supuesto que hubiera entrado a la rampa, pero no la vi. Fue todo muy rápido".

A solo semanas de su sentencia, Rogel Aguilera explicó a Telemundo Denver qué causó que perdiera el control de un camión en plena autopista de Colorado.

''Yo quisiera que me entrevistara el mejor psicólogo del mundo para que me pregunte si yo preferí morirme o no', que me pongan un polígrafo o lo que sea para que vean que preferí morirme, se los juro'', dice Aguilera entre lagrimas al recordar lo sucedido.

"Lo único que le pido a Dios todos los días que por favor me permita explicarles a esas familias cara a cara cómo pasó, por qué ellos merecen una explicación, ellos la merecen más que un fiscal o que un juez y que me perdonen. Y a Dios le pido que me juzgue por mi corazón, Dios sabe cómo soy.

SEGURIDAD NACIONAL ALERTA SOBRE POSIBLES ATAQUES TERRORISTAS PARA LOS PRÓXIMOS MESES

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un alerta por amenazas terroristas en el país. ‘’El país sigue enfrentando un ambiente diverso de amenazas mientras nos acercamos a varias celebraciones religiosas y reuniones de multitudes que en el pasado han servido como potenciales blancos para actos de violencia’’, señala la agencia federal.

Según Seguridad Nacional, las amenazas incluyen aquellas que son posteadas en medios sociales por individuos ‘’o pequeños grupos involucrados en violencia, como extremistas domésticos y aquellos inspirados en terroristas foráneos y otros grupos malignos extranjeros’’.

Según Seguridad Nacional, las amenazas incluyen aquellas que son posteadas en medios sociales por individuos ‘’o pequeños grupos involucrados en violencia, como extremistas domésticos y aquellos inspirados en terroristas foráneos y otros grupos malignos extranjeros’’.

La pandemia profundiza esta situación en conexión con la intervención del gobierno en la implementación de políticas de salud pública.

Finalmente, las autoridades aclararon que no existe una amenaza terrorista específica. Pero el período de alerta se extiende desde el presente mes hasta el 8 de febrero del 2022.

DOCTOR QUE DELATÓ A OSAMA BIN LADEN CUENTA QUE PASA SUS DÍAS EN UNA DIMINUTA CELDA

A diez años del operativo que terminó con la vida del líder terrorista Osama bin Laden, el doctor que ayudó a dar con su paradero languidece en una prisión en Pakistán, donde camina de un lado a otro en su celda de siete por ocho pies para mantenerse activo.

El doctor Shakil Afridi fue utilizado por la CIA para encabezar una ficticia campaña de vacunación que lo llevó a tomar muestras de sangre en el escondite de Bin Laden, en Abbottabad, a unas 40 millas de Islamabad, en Pakistán. Al parecer, las pruebas de DNA obtenidas de algunos de los ocupantes del escondite fueron parte de la confirmación de que Osama bin Laden estaba en el lugar.

Cumple condena en una prisión en Pakistán.

Poco después un operativo terminó con el terrorista más buscado por entonces. El 2 de mayo del 2011, Afridi fue arrestado por las autoridades y condenado a 33 años de cárcel, no por delatar a Bin Laden, sino por asistir a un grupo terrorista, condena que fue anulada más tarde. Posteriormente, fue condenado por la muerte de un paciente.

Afridi se afeita dos veces por semana ante la presencia de guardias. Recibe a sus familiares pero no tanto como desea. Cuando está con ellos, separados por una puerta con barrotes de hierro, tienen prohibido hablar en su lengua madre, pashtun. El doctor tiene 59 años y languidece en una diminuta celda en Pakistán, por un delito no relacionado con la muerte del líder terrorista. Tiene una copia del Corán, -el libro sagrado de los musulmanes-, pues no se permiten otros libros.