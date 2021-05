Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

SALIÓ CON UN AMIGO Y TERMINÓ ASESINADA Y SU CUERPO ENCONTRADO EN MEDIO DEL DESIERTO

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

La joven hispana Lesly Palacio desapareció después de salir con un amigo y su cuerpo fue encontrado semidesnudo en un área desértica de Las Vegas. El presunto asesino, Erick Rangel, está prófugo de la justicia desde hace 9 meses, mientras su padre se entregó a las autoridades en la frontera con México y fue acusado de ser cómplice y alterar la evidencia.

El 28 de agosto del 2020, la joven de 22 años de origen mexicano, se encontró con su viejo amigo de infancia y vecino, Erick Rangel, con quien estuvo esa noche en un bar y en dos casinos de Las Vegas. Lo último que se supo de ella fue de un mensaje de texto que le envió a su hermana en el que le dijo que tenía algo que contarle, pero minutos más tarde su celular se apagó.

La joven hispana desapareció luego de haber salido a un bar con un amigo. Todo terminó en una tragedia.

Once días después de su desaparición, las autoridades encontraron el cuerpo semidesnudo en el parque estatal Valley of Fire, a unas 50 millas de Las Vegas. Un video de vigilancia captó a Rangel y a su padre saliendo de su casa con un cuerpo que arrastraron y tirarlo dentro del baúl de una camioneta. El padre asegura que no fue asesinada, sino que la joven murió por una sobredosis luego que su hijo la llevara a dormir a su casa tras haber salido juntos.

Según documentos judiciales, Erick Rangel le pidió a un amigo que le consiguiera gasolina porque "había matado a una mujer", pero el amigo se negó a brindarle ayuda. Un detective reveló que los pantalones de la mujer se encontraron cerca del cuerpo junto con marcas en la tierra que indicaban que la habían arrastrado.

ASÍ TERMINÓ DARKSIDE, EL GRUPO QUE HACKEÓ EL OLEODUCTO DE EEUU

DarkSide, el grupo de piratas informáticos con sede en Europa del Este acusados de atacar la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, dejó de operar según afirmaron FireEye e Intel 47: dos compañías de ciberseguridad estadounidenses.

DarkSide comunicó a sus afiliados que dejará de ofrecer programas de "ransomware" para realizar ciberataques, luego que una parte "pública" de su infraestructura fue "alterada" por una agencia de las fuerzas de seguridad que no se especificó.

Mientras tanto el presidente Biden coincide en afirmar que el ataque provino de Rusia.

El sitio de internet que empleaba para cobrar los rescates y la red que utilizaba para hospedar los datos robados han sido decomisados por las autoridades, mientras que sus fondos en criptomonedas han sido extraídos a una "cuenta desconocida".

Para compensar a sus colaboradores, Darkside se ha comprometido a entregarles "herramientas de descifrado" para que puedan acceder a los datos de las empresas objeto de sus ciberataques, que aún no han pagado rescates. Y les dio libertad para contactar con esas compañías cuando quieran, aparte de ofrecerles la ayuda de su "servicio de apoyo".

TE DECIMOS SI CALIFICAS PARA UN DESCUENTO DE $50 EN TU FACTURA MENSUAL DE INTERNET

Un hogar es elegible para este descuento si recibe cupones de alimentos, tiene un hijo en el programa de almuerzos escolares gratuitos o de precio reducido, usa Medicaid o perdió ingresos durante la pandemia y ganó $99,000 para contribuyentes solteros, o $198,000 para contribuyentes conjuntos, o menos. También existen otros requisitos de elegibilidad: consulte https://getemergencybroadband.org para averiguar si califica.

Puede obtener el descuento incluso si le debe dinero a su teléfono o compañía de cable. Eso es importante porque a algunas personas se les ha excluido de los planes de bajo costo ofrecidos por los proveedores de servicios de Internet cuando debían dinero a su proveedor de servicios. Están participando más de 800 compañías de telefonía celular e Internet residencial, incluidas AT&T, Charter, Comcast, T-Mobile y Verizon.

La ayuda de $50 forma parte de un plan de emergencia del gobierno después de que la pandemia obligó a millones de personas a estudiar y trabajar desde la casa.

Las personas en áreas tribales son elegibles para hasta $75 de descuento en su factura. También hay un reembolso de $100 para computadoras de escritorio, portátiles o tabletas; en ese caso, debe pagar entre $10 y $50 del costo del dispositivo usted mismo y comprarlo a través de su proveedor de banda ancha. El descuento podría aplicarse a la factura completa de un hogar, o puede usarlo para cambiar a una oferta más cara y su factura está cubierta en parte.

El beneficio de banda ancha de emergencia es un programa más sólido, aunque temporal, para ayudar a las personas a pagar Internet más que Lifeline, el otro programa de asequibilidad de la FCC, que resta solo $9.25 al mes de las facturas de teléfono o Internet. Un hogar puede utilizar los programas Lifeline y EBB.

MUJER ESTAFA A DECENAS DE PERSONAS CON RENTAS DE CASAS HABITADAS

Una mujer de Hialeah fue arrestada tras meses de estafar a personas que buscaban apartamentos y pequeños estudios para alquilar. Kenia Robles, de 38 años, fue detenida tras múltiples denuncias a la policía que se remontan de octubre de 2020 a mayo de 2021.

Robles estuvo involucrada en un esquema organizado sistemático de amplio alcance para defraudar en el que utilizó las redes sociales y otros medios para engañar a posibles inquilinos que buscaban dónde vivir. Ahora enfrenta cargos de fraude organizado, uso ilegal de dispositivos de comunicación, cheques sin valor/efectivo/depósito con intención de defraudar y hurto mayor en tercer grado.

Según la policía, Robles se aprovechó de víctimas desesperadas que sufrían dificultades económicas debido a la pandemia, luego que Robles publicaba residencias para alquilar en sitios web como Craiglist y Facebook Marketplace con fotos falsas mientras se hacía pasar por el propietario legítimo de las propiedades.

Robles le exigía a las víctimas que le pagaran primero a través de aplicaciones como Zelle o Cash App, y una vez que se recibían los pagos, daba excusas de por qué no podía reunirse con ellos. Cuando las víctimas intentaban mudarse, eran recibidas por residentes legítimos de las casas que estaban tratando de alquilar. Las víctimas pagaron a Robles cantidades que iban desde $ 500 hasta $ 3,000 dólares. Esta estafa causó más de $ 20,625.00 a víctimas de la ciudad de Hialeah.

IRS DARÍA GENEROSO REEMBOLSO SI RECIBES AYUDA POR DESEMPLEO

Si recibiste beneficios por desempleo en 2020 y pagaste la totalidad de impuestos federales sobre la compensación cuando presentaste tu declaración de impuestos sobre la renta, el IRS podría reembolsarte de forma automática todo o parte de esa cantidad.

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense aprobada en marzo incluyó una exención de impuestos sobre los primeros $10,200 de la compensación por desempleo que los beneficiarios recibieron durante la pandemia, para contribuyentes que declaran de forma independiente. El IRS ajustará las declaraciones de contribuyentes casados ​​que presentan declaración conjunta y que cumplen criterios para recibir el perdón de impuestos por los primeros $20,400 del seguro de desempleo.

Muchos contribuyentes aún aguardan el dinero tras declarar sus impuestos.

Si ya declaraste tus impuestos recomiendan revisar la cuenta en la que recibes tus reembolsos, pues el IRS dijo que en mayo estaría depositando retornos a las personas que cumplen los criterios. Cientos de miles de beneficiarios recibirán los primeros reembolsos en los próximos días, pero si no ve su pago no se impaciente, pues los reembolsos se enviarán durante el verano.

El 17 de mayo es la fecha límite para declarar tus impuestos del 2017 y poder recibir ese reembolso. El IRS afirmó que hay dinero que aún no ha sido reclamado.

El IRS recuerda que no es necesario presentar una declaración enmendada para reclamar la exención, puede rastrear su pago pendiente con la herramienta Get My Payment. El Plan de Rescate limita el perdón de impuestos a las personas que ganaron menos de $150.000 en 2020, sin importar el estado civil como soltero o casado.