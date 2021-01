Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

WASHINGTON DC SE HA BLINDADO A SOLO HORAS DE LA TOMA DE POSESION DE BIDEN

Tras los disturbios del pasado 6 de enero, las autoridades han desplegado una gran cifra de oficiales que se encuentran protegiendo monumentos emblemáticos, edificio oficiales y centros comerciales. Vallas metálicas, soldados en las afueras del Capitolio y la Casa Blanca y cientos de policías uniformados apostados en puntos estratégicos, permanecerán hasta el próximo miércoles en la capital para el acto de toma de posesión del presidente electo Joe Biden.

El National Mall se cierra desde este viernes y hasta el 21 de enero, el Servicio de Parques Nacionales dispuso el cierre de vías en los alrededores de la Casa Blanca. También ocurren cambios en los eventos relacionados con el traspaso de mando "serán producidos únicamente para una audiencia televisiva, sin audiencia en vivo, y no habrá el desfile inaugural tradicional".

Diferentes medidas de seguridad se siguen implementando en la capital de la nación a solo días de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden. Las autoridades reconocen que hay amenazas activas y por eso trata de hacer todo lo posible para evitar violencia como la vista en el Capitolio.

El GOBERNADOR DE FLORIDA ACTIVA LA GUARDIA NACIONAL

El gobernador de Florida activó la Guardia Nacional "en respuesta a posibles protestas", el Día de la Inauguración. La orden de emergencia de Ron DeSantis permanecerá vigente hasta el 24 de enero, "o el momento en que se complete la asistencia a las autoridades gubernamentales estatales y locales". El ataque al Capitolio y las amenazas de más violencia han llevado a las agencias de aplicación de la ley de todo el país a tomar medidas para garantizar la seguridad de los edificios federales.

"Ordeno a la Guardia Nacional de Florida que coordine y apoye al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida en sus esfuerzos por apoyar a las fuerzas del orden público estatales y locales en misiones de seguridad y asignaciones necesarias para mantener la paz", aclara la orden.

SUR DE FLORIDA PODRIA CERRAR CENTROS DE VACUNACION POR INSUFICIENTE CANTIDAD DE DOSIS

Pese a los esfuerzos por vacunar a la mayor cantidad de personas posibles en medio de esta pandemia, autoridades del sur de Florida consideran que son insuficientes las vacunas que se están poniendo y si no aumenta este número no hay nada que se pueda hacer. Según el departamento de emergencias de la Florida, la escasez de vacunas tiene que ver con una desaceleración nacional en la distribución de dosis, que no solo afecta a este, sino a toda la nación.

El gobernador Ron DeSantis dijo hoy que Florida fue el primer estado que vacunó a más de 500 mil personas de la tercera edad, lo cual representa el 60 por ciento de todas las vacunaciones realizadas. También anunció la expansión del programa de vacunación a más de 100 farmacias de los supermercados Publix, que solo serán para mayores de 65 años de edad.

MILES DE TURISTAS SE QUEDAN VARADOS EN CUBA POR CANCELACION DE VUELOS

Debido al aumento considerable de casos de COVID-19 Cuba anunció desde el pasado año la disminución del número de vuelos procedentes de al menos 6 países. De allí que el primero de enero redujo el 80% todos los vuelos procedentes de Miami, dejando dentro de la isla a miles de pasajeros que ya tenían sus boletos de regreso.

Más de 3000 o 4000 personas que fueron para las festividades de fin de año. Ahora deben esperar a que los reubiquen en los vuelos que quedan. De unos 26 vuelos semanales solo han quedado 6 vuelos. Cuba está permitiendo los llamados vuelos humanitarios, pero los varados perderían su pasaje de regreso ya comprado, por lo que deberían gastar nuevamente en otro ticket.