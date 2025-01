Seguridad del Estado cita a la esposa de José Daniel Ferrer en la prisión de Mar Verde

Según le dijo a Telemundo 51 Luis Enrique Ferrer, el hermano de José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU encarcelado tras los sucesos del 11J, en Cuba, en la noche de este miércoles un oficial de la Seguridad del Estado llamó a la esposa de José Daniel para que se presentara este jueves a las 11 de la mañana en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.

No le dijeron que era para liberar a José Daniel, y le advirtieron que no se hiciera muchas ilusiones, porque hasta este jueves es que se tomaría alguna decisión sobre el caso de su esposo.

“En ningún momento le dieron que lo iban a excarcelar, en ningún momento le dijeron que era para una visita. Lo que sí le dijeron fue que era importante que fuera y que no llevara al niño”, dijo Luis Enrique a Telemundo 51.

Luis Enrique Ferrer dice que no se sabe que es lo que va a ocurrir, pero expresó la exigencia de que el régimen cubano no solo libere a los 553 prisioneros que el régimen ha anunciado, sino “todos los presos cubanos que están en prisión por motivos políticos. Y debe comprometerse la dictadura a no encarcelar a más nadie por sus ideas”.

Luis Enrique dijo que José Daniel Ferrer “no va a aceptar el destierro bajo ninguna condición. Ni puesto en la casa para que se vaya. Ni de la prisión puesto en un avión para aterrizar en otra nación”.

José Daniel Ferrer ha estado encarcelado en la prisión de Mar Verde desde agosto del 2021, después de que el 11 de julio de 2021, junto a su hijo Daniel Ferrer Cantillo fueron detenidos por participar en protestas populares contra el castrismo.