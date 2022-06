Segundo día de juicio contra Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo

Este martes se desarrolló en La Habana, el segundo día de los juicios políticos que el régimen cubano realiza contra Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, ‘Osorbo’, en el tribunal municipal de Marianao.

La activista cubana Sayli González dice que “el régimen le teme demasiado y por eso los está castigando, les temen demasiado al poder de convocatoria que tiene Luis Manuel y Maykel”.

Acusados de atentado, desacato y desorden público, los artistas opositores al sistema, se enfrentan a condenas de entre 7 y 10 años de prisión, derogadas solo si aceptaran el destierro.

El artista opositor Cubano Eliecer Márquez considera que “la seguridad te dice que tienes esa opción, la opción del exilio, con el de no regresar ... …desde las 9 de la mañana sabemos que están efectuando este juicio fabricado, no dejan entrar a la prensa, no dejan entrar a nadie, cámaras de seguridad y de hecho la seguridad tiene sitiado a todos los periodistas independientes".

Fue lo que ocurrió con El Funky, quien desde Miami denuncia la farsa del proceso.

Y no solo a la prensa se les negó estar en el juicio, también a los funcionarios de la Unión Europea que llegaron al tribunal para presenciarlo, y a activistas como Saily González, quien fue detenida mientras transmitía en vivo su caminata en apoyo a todos los presos políticos. Y es que las violaciones se cometen también dentro del propio sistema.

En una llamada desde Cuba, Africa una activista y miembro del Movimiento San Isidro, dijo que a “su tía y su hermana que eran parte de los testigos estuvieron aislados en una habitación con la seguridad del estado custodiándolos desde afuera todo el juicio hasta que les tocó hablar a ellos”.

“Nosotros los que hemos pasado por esos juicios, (sabemos que) eso es burla, eso no … dios quiera, que realmente se haga justicia y los liberen”, dijo el preso político, Andy García.

Una esperanza multiplicada en redes sociales, con mensajes de apoyo pero una realidad poco probable. De Luis Manuel Otero se supo que sus últimas palabras en el juicio fueron “estamos conectadísimos”.

Últimas palabras de Maykel en el juicio fueron: “espero que la sentencia que decida usted señora jueza, sea la de su conciencia”.