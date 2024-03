Se suman candidatos al cargo de recaudador de impuestos en Miami Dade

MIAMI, Florida - Dariel Fernández emerge como una figura destacada, aspirando a convertirse en el primer recaudador de impuestos elegido de Miami-Dade. Con una sólida experiencia como empresario y un compromiso arraigado con su comunidad, Fernández se presenta como una opción prometedora para liderar este cargo crucial.

Fundador de "Ponemos Group", una empresa de tecnología que se ha destacado por su capacidad para agilizar los procesos empresariales a través de soluciones tecnológicas innovadoras, Fernández destaca la importancia de incorporar esta misma mentalidad al servicio público. En sus propias palabras, "todas las entidades del gobierno necesitan la tecnología para proporcionar un mejor servicio a todos los residentes".

No es ajeno al servicio comunitario. Como ex candidato a la Comisión del Condado de Miami-Dade y miembro de la junta del concejo comunitario número 10, Fernández ha demostrado un compromiso profundo con mejorar la calidad de vida de los residentes locales. Desde su participación en la Radio Paz 830 AM, donde buscaba informar y empoderar a la comunidad, hasta su actual búsqueda para ocupar el cargo de recaudador de impuestos, Fernández ha mantenido un enfoque constante en servir a los demás.

Aunque el rol de recaudador de impuestos suele ser visto como más burocrático, Fernández reconoce su potencial para influir en la opinión pública y abogar por cambios significativos. Como señala el analista político Alex Penelas, "al ser una posición electa, ese individuo tendrá una voz fuerte en la comunidad para sugerir recomendaciones o detallar cualquier crítica que tenga sobre la política de impuestos del condado".

Una de las áreas donde Fernández podría marcar una diferencia significativa es en la Oficina de Licencias, que está bajo su supervisión. Con una creciente preocupación por la eficiencia del servicio al residente, Fernández ve en esta área una oportunidad para implementar mejoras tangibles y satisfacer las necesidades de la comunidad.

Sin embargo, su camino hacia la victoria no será fácil. La posición será decidida por una elección partidista a nivel condal. Ayer, el republicano Bryan Calvo presentó su candidatura, aumentando la competencia dentro del partido. Las primarias, programadas para agosto, determinarán quién será el candidato republicano que se enfrentará al comisionado de Miami Beach, David Richardson, el único demócrata que ha anunciado su candidatura hasta el momento.

En medio de este escenario político dinámico, Dariel Fernández se destaca como un líder con la visión y el compromiso necesarios para llevar a Miami-Dade hacia un futuro más próspero y equitativo. Su trayectoria como empresario y su historial de servicio comunitario lo posicionan como una opción convincente para ocupar el cargo de recaudador de impuestos, y su capacidad para impulsar el cambio y mejorar la vida de los residentes locales lo convierte en un candidato digno de consideración en las próximas elecciones.