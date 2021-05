Se estabiliza consumo de gasolina en el sur de Florida

Los problemas con la gasolina aún no terminan. Aunque hoy ya no observamos largas filas de vehículos para cargar combustible, si nos encontramos con gasolineras con sus tanques secos, y no por falta del fluido en el sur de la Florida, sino por la excesiva demanda de los últimos días, luego de que la gente entrara en pánico.

Eduardo del Valle, especialista en temas de petróleo, dice:

“Tenemos que recordar que de Port Everglades hasta Miami es media hora o 45 minutos de viaje. Todo depende con la velocidad que los camiones puedan cargar y abastecer”

Hoy, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, Biden se refirió a un informe del FBI sobre el ataque cibernético al oleoducto Colonial.

“No creemos que el Gobierno ruso haya estado involucrado en el ataque, pero hay firmes razones para creer que los delincuentes que lo realizaron viven en Rusia, es de dónde llegó”, dijo Biden.

“No entren en pánico. No busquen más combustible del que necesitan. A los operadores de estaciones de servicio, no traten de aprovecharse de los consumidores en estas circunstancias. Vamos a trabajar para ponerle coto a la especulación donde quiera que surja”, recomendó Biden.

En este sentido, en las últimas horas, la fiscal estatal de Miami Dade, Katherine Fernández Rundle, pidió que si observas sobreprecio de combustibles no dejes de denunciarlo en su fiscalía. Más allá de los consejos, un alto número de residentes temía quedarse sin gasolina y en algunos casos provocaron el faltante.

Carlos Lusson, empleado de una gasolinera en Pembroke Pines, dice:

“Normalmente un camión alcanza para un día, y el de ayer con el problema que hubo nos duró unas 6 horas”.

Cuando la rueda de prensa había terminado, una periodista le preguntó a Biden si había recibido algún informe sobre el posible pago de 5 millones de dólares que habría hecho Colonia Pipeline a los piratas informáticos para que liberen el control del gasoducto. La respuesta fue: “sin comentarios”.

Hoy, el precio promedio por galón es de 2.89. O 3 centavos más barato que a fines de marzo, que había llegado a 2.91. Si encuentran precios excesivos pueden llamar a la línea de la fiscal estatal de Miami Dade, 305-547-3300, es el derecho que tienen como consumidores.