Derek Rosa espera ser juzgado como adulto a un año del brutal asesinato de su madre

Esta semana se cumple un año de que una madre de Hialeah fuera brutalmente apuñalada presuntamente por su hijo de 13 años.

Derek Rosa enfrenta un cargo de asesinato en primer grado y hoy se encuentra en una cárcel del condado esperando su juicio donde será tratado como adulto.

El joven de 13 años llamó a la policía de Hialeah hace un año para confesarle que supuestamente había asesinado a su madre Irina García, de 39 años, con un cuchillo de cocina.

La abogada Dayliset Rielo dice que esto “es bastante delicado, es un caso bien fuerte sumamente triste y es un caso de un niño que está siendo acusado de homicidio en primer grado contra su propia madre. Entonces es un caso que la verdad estamos trabajando bien fuerte y estamos empujando a la fiscalía que haga lo mismo y que lo haga lo más rápido posible para poder llevarlo a su final”.

El joven que ahora tiene 14 años supuestamente insultó a su madre antes de apuñalarla más de 40 veces en todo el cuerpo incluyendo el cuello, pero antes de hacerlo buscó en Internet cual era el mejor lugar para apuñalar a una persona o y el mejor cuchillo para cortar huesos.

Por el último año el joven ha estado en la cárcel de Metrowest donde pasa largas horas solo, lejos de su familia y simpatizantes que luchan por su libertad.

“Siempre mantenemos la preocupación de que la educación desafortunadamente no es la que debe ser, no es constitucional las horas que tomando en este momento ni tampoco el cuidado médico no es el debido esa es la posición de nosotros ha sido desde el principio”.

El juez le urge a los abogados que se preparen para un juicio muy pronto. Por ahora el juicio está puesto para una fecha tentativa a finales de este año.