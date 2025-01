Revelan video del apuñalamiento ocurrido en estación de autobuses de Fort Lauderdale

El responsable apuñaló y escapó de la escena, mientras que la víctima quedó herida y tirada en el suelo de una estación de autobuses de Fort Lauderdale, ahora la policía va tras los pasos del agresor.

Al hombre herido lo llevaron de urgencia al hospital y por el momento no se informó cuál es su estado de salud. Un video recientemente revelado muestra el momento de la pelea y el apuñalamiento.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. > MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

El incidente sucedió pasadas las 7:10 de la mañana del miércoles. En principio los dos hombres conversaban hasta que comenzó la pelea, la cual se extendió por toda la cuadra.

Minutos después se les vuelve a ver, en la grabación que recuperó la policía, otra vez enfrentados a los golpes, hasta que uno de ellos que llevaba un pullover rojo aparentemente acuchilla al otro que ya estaba tirado en el suelo. Después escapa y el herido corre en dirección a la terminal de autobuses.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. > SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Robert Neil, que estaba frente a la estación de bus en la madrugada, dijo: "El hombre herido no respiraba correctamente; eso significa que pudo lastimar algo importante. Se lo que digo porque me ha pasado. Uno intenta decir algo o gritar, pero este hombre no hacía nada, estaba sentado en el suelo".

Un sector de la terminal central de autobuses del condado Broward ubicada en la cuadra 100 y la calle primera del moroeste, en Fort Lauderdale, estuvo cerrada durante horas mientras la policía trabajaba en el lugar.

John Doe, pasajero de autobús, comentó: "Tomó el autobús todos los días para ir a trabajar. Esto es algo que me debería sorprender, pero no es así. Pude ver los zapatos de la persona, tirados a un costado y otras cosas más".

Los investigadores buscaron en una tienda ubicada frente al lugar donde fue el apuñalamiento alguna imagen registrada con cámaras de seguridad para saber si podían identificar a la persona que escapó.

Eso les dirá la identidad de la persona y la policía puede buscarlo en sus registros. Pudimos ver que personal de seguridad controla la terminal en todo momento.

Cómo habitualmente sucede en casos donde la policía necesita identificar a alguien que escapó después de un delito, las autoridades piden que si alguna persona fue testigo del hecho y puede identificar al agresor, llame a la policía de Fort Lauderdale o a la línea de alto al crimen de Broward.