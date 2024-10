Revelan audio de supuesto complot del empresario cubano Sergio Pino para asesinar a su esposa

Mientras el FBI preparaba su caso contra los hombres que sospechaba habían sido contratados por el urbanizador cubano del sur de Florida, Sergio Pino, para asesinar a su esposa, uno de ellos accedió en julio a cooperar con las autoridades y realizó una llamada grabada para concretar lo que el FBI había llamado uno de los dos "equipos asesinos".

Avery Bivins conoció a Fausto Villar cuando ambos cumplían condenas en una prisión estatal de Florida: Bivins por intento de asesinato y robo a mano armada y Villar por robo a mano armada.

"Va a estar bien, todo va a estar bien", le dice Bivins. "Bien, pero el maldito humo tiene que disiparse”, responde Villar. “Todo tiene que disiparse, el humo tiene que disiparse. Así que con lo que tienes, intenta defenderte”.

Pero en ese punto era demasiado tarde para que Bivins pudiera defenderse de los federales.

La llamada del 15 de julio fue un punto de inflexión en la investigación, ya que a la mañana siguiente los equipos de arresto del FBI se movilizaron para arrestar a Villar y Pino, quien según la Oficina del Fiscal Federal, evitó los cargos de asesinato a sueldo sólo porque se pegó un tiro en la cabeza.

Pino y Villar estaban conectados a través de la empresa de techado de la esposa de Villar, que estaba trabajando en la casa de los Pino ubicada frente al mar en Coral Gables, valorada en 8 millones de dólares.

El FBI alega que Pino le asignó una tarea muy diferente: organizar el asesinato de Tatiana, su esposa de 30 años.

En la llamada del 15 de julio, Villar parece preocupado, sabiendo que los federales ya estaban en conocimiento del complot ya que varias de las nueve personas finalmente acusadas habían sido arrestadas.

Pino pasó ese día modificando lucrativos acuerdos fiduciarios que había establecido por primera vez en marzo cuando ejecutó su última voluntad y testamento, el mismo día en que arrestaron a uno de los hombres que supuestamente contrató para matar a su esposa.

Bivins, por su parte, hizo que su abogado ofreciera su cooperación al FBI, que este miércoles se hizo pública la grabación del procedimiento de casi dos horas de duración.

En ese momento Villar sabía que algunos miembros del equipo de Bivins ya estaban bajo custodia y le preocupaban posibles cargos de conspiración.

"¿Por qué, si los pinchan, van a tener que hacerlo? Esto ahora se convierte en una conspiración", le dice Villar a Bivins. “Ahora no puedes librarte de la culpa”, sonando preocupado de que fuera el siguiente en ser arrestado.

“Deberías borrar tu 'gram. Borras tu 'gram", le dice a Bivins, preocupado por su rastro electrónico en redes sociales. “Bórralo… bórralo. Haz eso por mí, borra eso”.

Villar quería ser liberado antes del juicio, pero el gobierno argumentó con éxito que corría demasiado riesgo de fuga y peligro para la comunidad, señalando que en un momento de la llamada Villar le dice a Bivins: "No voy a volver a prisión".

Villar ya había pagado a Bivins 75.000 dólares después de que este aceptó el contrato de 150.000 dólares para asesinar a Tatiana, con una bonificación de 150.000 dólares si el hecho se realizaba sin ser detectado, según precisa la denuncia del FBI.

Los Pino no son mencionados por su nombre en la llamada, pero el fiscal le dijo al tribunal que Villar se refirió a ellos, pues en un momento, le dice a Bivins que eventualmente recibiría más dinero, si las cosas les iban bien: “Así que al final del día, cuando todo esté dicho y hecho, estoy seguro de que habrá un regalito para mí y para todos vosotros. Así que hagamos lo que tenemos que hacer, ¿vale?"

En caso de que las cosas no salieran bien Villar dijo: “Necesitamos un plan donde, digamos, Dios no lo quiera, un día tocan a tu puerta o como sea el caso, alguien me tiene que avisar por aquí, como un código o algo así.”

Luego de todo esto Bivins, Villar y otros siete hombres han sido acusados ​​del presunto complot de asesinato a sueldo y de un intento anterior de acechar a Tatiana y su familia.

Todos están detenidos desde antes del juicio y se han declarado inocentes. Un abogado de Pino dice que él también negó su participación.

En cuanto al motivo, Bivins le dijo al FBI algo que Villar habría dicho que Sergio Pino refirió que Tatiana había rechazado la oferta de divorcio de 20 millones de dólares.

Los estados financieros presentados en la declaración de Sergio Pino en un caso de divorcio sitúan el patrimonio neto de la pareja en más de 153 millones de dólares y hasta 359 millones de dólares para el 2022.