Retirados en EEUU tienen que seguir trabajando por el alto costo de vida

MIAMI, Florida - Dagoberto Manresa, a punto de cumplir 79 años, no tiene planes de retirarse. "Si las cosas siguen como van, las cosas están muy caras, no queda de otra, hay que trabajar", dice con convicción. Su historia no es única. Según el Buró de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, se espera que el número de trabajadores de 75 años o más aumente en un 96.5% para el año 2030.

Dagoberto recuerda con nostalgia sus años en Cuba: “Me eché 20 años trabajando guagua de turismo, eso es lo que hacía yo en Cuba”. En 1995, emigró a Miami a los cincuenta y tantos años, comenzando una nueva vida laboral. "Hice delivery de pizza y trabajaba en la playa en condominio de mantenimiento hasta que me retiré", relata.

Sin embargo, su retiro no significó dejar de trabajar. “Son $960 y pico que cojo yo de retiro. Con el retiro no me daba, tenía que buscar algo por otro lado”. Después de jubilarse, Dagoberto tomó un trabajo físicamente exigente: “Rompían las calles y la hierba y nosotros volvíamos a poner la grama nueva hasta que me fui de ahí”. Luego, decidió convertirse en chofer de Uber. “Como taxista algunas veces lo hago los 7 días, otras veces lo hago de lunes a sábado”.

En otras palabras, Dagoberto descansa un solo día de los siete que tiene la semana. “Mientras pueda tengo que hacer eso porque el retiro no da”, asegura.

El Consejo Nacional para Adultos Mayores cita que 17 millones de estadounidenses en edad de retiro están viviendo en o por debajo del nivel federal de pobreza, haciendo malabares para pagar sus cuentas médicas, seguro, casa, y servicios públicos.

En contraste, Henry Friedman ofrece una perspectiva diferente. "Fui vicepresidente senior de ventas... Lo hice durante muchos años, viajé, pasé la mayor parte de mi tiempo en un avión, visitando cuentas importantes en todo el país”, comenta Henry, quien tiene 81 años y se retiró hace 20 años. Sin embargo, su esposa lo motivó a seguir trabajando, esta vez en Trader Joe's. “Mantenerse activo es importante, es terapéutico. Creo en mantener tu mente y tu cuerpo activos”, afirma Henry.

Ambas historias ilustran las diferentes realidades del retiro en Estados Unidos, un país donde el costo de vida obliga a muchos a seguir trabajando mientras que otros eligen hacerlo por mantenerse activos y saludables.