Reticencia entre agentes de la policía a vacunarse contra COVID -19

A no ser que tengan 65 años o más los oficiales de policía no son elegibles para obtener la vacuna contra el COVID 19, pero a pesar de esto la mayoría de oficiales en nuestra zona o no la desean o prefieren esperar entre seis meses y un año.

Mientras decenas de miles de personas mayores de 65 años, con ansias esperan aplicarse la vacuna contra el COVID 19, muchos agentes policiales en nuestra zona no están tan apurados.

Ric Bradshaw, Alguacil del condado Palm Beach, dice: “Cuando descubrimos algunas de las razones obviamente no estaban basadas en la ciencia sino en lo que encontraron en la Internet o lo que alguien les dijo”.

Esta encuesta solicitada por la asociación de alguaciles de la Florida arrojó que en el condado Palm Beach, de un total de 3552 oficiales, el 35.9 por ciento si se vacunarían el 29.3 por ciento no se vacunarían y el 34.8 por ciento no está seguro.

Ante estos números, el alguacil del condado quiso dar el ejemplo aplicándose la vacuna.

“Necesito que los agentes en la calle y los que trabajan en las cárceles necesito vacunarlos por su propia seguridad ya hemos tenido tres personas que han muerto”.

Para el alguacil del condado Martin estos resultados no son una sorpresa

William Snyder, alguacil Condado Martin, dijo: “Toman riesgos son oficiales jóvenes que no temen a las cosas”.

No obstante, los alguaciles van a apoyar cualquier decisión que tomen sus agentes. Al presidente del sindicato de policías de la Florida le sorprendió estos resultados. Aun así, le solicita al gobernador que permitan que los oficiales de policía obtengan la vacuna con la misma prioridad que los bomberos.

John Kazanjian, presidente de la Unión de Policías de la Florida, asegura: “Dije, qué sucedió? Cómo llegamos a estar por debajo de los bomberos eso me sorprendió. Necesitamos ser vacunados, estamos lidiando con lo peor de lo peor”.

El presidente del sindicato también señaló que En caso de que un oficial se infecte con el COVID y no haya querido la vacuna Seguramente habrá conversaciones en relación a la posibilidad de elegibilidad o no de compensación de trabajadores.