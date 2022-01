Residentes serán desalojados, pero no les han dado el dinero que les prometieron

Preocupación e incertidumbre, es lo que reina en una comunidad donde los residentes denuncian que ya les dieron el ultimo aviso para desalojar, pero dicen aun no reciben el dinero que les prometieron.

Carlos González lleva más de 3 décadas viviendo en esta comunidad de trailers en miami, pero hoy más que nunca está cerca de ser desalojado.

“Tuvimos que ir al correo a abrir una cuenta porque el correo lo cerraron…dijeron ya no hay correo para nadie. Lo que tenemos miedo es que nos quiten el agua, nos quiten la luz y nos digan no hay Luz…ahí sí nos matarían”, dice.

Esta disputa comenzó en noviembre del 2020, y más de un año después, la situación no se aclara para al menos 30 familias en este parque de casas móviles ubicada en la South River Drive del noroeste.

Algunos residentes habían llegado a un acuerdo con los nuevos propietarios del terreno para recibir 10,000 dólares por cada casa, pero supuestamente aun no ven el dinero.

Leonardo Reyes, en riesgo de ser desalojado, dice:

“Que me digan en dos días tu cheque está listo y yo tengo listas mis llaves y les doy las llaves de mi mobile home porque yo no puedo estar en este, tira y jala, yo estoy muy enfermo”.

Leorando reyes fue uno de los primeros en recibir un cheque con el 25 por ciento del pago pero afirma que el cheque no era válido, y por eso no se ha ido. Lo cierto es que el tiempo se le acaba a estas personas y esta tarde, una vez más les advirtieron del desalojo inminente, pero la mayoría no tiene a donde ir.

Jorge Yssi, en riesgo de ser desalojado, dice:

“Que se tienen que ir que se tienen que ir, oye tienen a uno por los nervios, ¿quién vive así? ¿Con esa inquietud que mañana tiran una cerca y por donde voy a salir por donde voy a entrar?”

Intentamos comunicarnos con la compañía que ahora es propietaria del terreno, pero de momento no hemos recibido una respuesta. Nosotros estaremos muy pendientes a lo que pase con esta comunidad en los próximos días.