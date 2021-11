Residentes desalojados protestan pues podrían pasar Navidad fuera de sus casas

El 8 de julio un papel en la puerta de los apartamentos notificó que la instalación era insegura y podría ser demolida. Esto generó mucha polémica entre los residentes quienes fueron desalojados en agosto.

“Estamos en Navidad, Navidad negra, Navidad amarga, Navidad mala para nosotros”, considera Nelia Torres, quien por seis años vivió en el edificio.

Sus residentes llevan cerca de 4 meses sin respuestas. "Es decir que todos, ancianos, niños chiquitos, trabajadores, personas, residentes, ciudadanos de este país que hemos luchado, pagado taxes, vamos a la calle".

Esta es la realidad de decenas de familias que vivían en el edificio 5050 ubicado en la calle 7 del noroeste de Miami. Tras una inspección realizada por la ciudad, especialistas determinaron que el inmueble era inseguro.

En el mes de julio fueron notificados del problema, pasado un mes, el 9 de agosto, en medio de la noche fueron desalojados, desde entonces muchos fueron acogidos por Camillus House, pero al parecer la situación se complica.

Según Nelia Torres, "Camillus House nos avisó que el día 15 nos tenemos que ir del hotel. Y ahora yo me pregunto, para dónde vamos".

Algunos creen que hay pocas opciones. “Debajo del puente. Hay personas mayores aquí, que eso duele en el alma. A diez días antes de navidad que nos saquen para la calle del hotel”, se queja Hiubert Castellón, quien por 18 años ha vivido en el edificio.

A pesar de estar desalojados estos residentes angustiados dijeron estar pagando electricidad y el mantenimiento del edificio.

“A cada rato piden assessment para mejorar, y mejorar que. Si no hacen nada, no ponen un clavo y la matemática no se equivoca por favor, 2 + 2 son cuatro y dónde está el dinero”, dicen algunos al referirse a una "asociación mafiosa, corruptos".

Estas personas están pagando a la asociación unos 293 dólares quienes tienen dos cuartos, "yo 371.79 dicen otros". Entre todos afirman que están pagando aproximadamente 40 mil dólares mensuales.

“El edifico se está cayendo, se está derrumbando, no hay ningún tipo de arreglo en estos cuatro meses.” aseguró Sergio Gutiérrez, quien vive hace 2 años en el edificio.

“Rompieron nuestras puertas sin nuestra autorización. Tenían que avisar con tiempo para decir abran las puertas o dejen las puertas abiertas y no romperlas salvajemente como lo hicieron.”

Dicen algunas de estas 137 familias, en su mayoría ancianos, que inmersos en su desesperación sólo buscan una solución.

“Asociación, management company y la abogada, todo el mundo se tiene que renovar en este edificio porque en este país hay leyes.”

“Y yo quiero volver a mi apartamento porque yo lo compré para eso”, alega Virginia Ponce, residente del edificio.

Hasta el momento la presidenta del board no ha dado la cara ni a los dueños de los apartamentos, ni a los medios.