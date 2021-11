Residentes de Miami Beach eligen alcalde y deciden sobre venta de alcohol

Los residentes de Miami Beach acuden el martes a las urnas para decidir si reeligen al alcalde Dan Gelber, además de tres asientos en la comisión municipal y si las ventas de alcohol deben suspenderse a las 2 a.m.

A diferencia del 2019, cuando logró la reelección sin oposición, en esta ocasión Gelber enfrenta a otros cuatro candidatos, todos los cuales se oponen a la propuesta para limitar la venta de bebidas alcohólicas.

Los otros candidatos a la alcaldía son Jean Marie Echemendía, Ronnie Eith, Carlos Enrique Gutiérrez y Gus Manessis.

La propuesta en la boleta para cambiar la hora límite para la venta de alcohol de las 5 a.m. a las 2 a.m. no es vinculante, pero su aprobación o rechazo por parte de los votantes servirá como guía para que el alcalde y los comisionados tomen una decisión.

En cuanto a la comisión de la ciudad, hay dos asientos en disputa este martes.

Por el Grupo I, la favorita es la ex comisionada Kristen Rosen González, quien se enfrenta a Greg Branch, Adrián González, Raquel Pacheco y Blake Young, mientras la contienda por el Grupo II es entre Fabian Basave y Mark Samuelian.

Por el Grupo III se enfrentan Michael Barrineau, Melissa Beattie, Stephen Cohen y Alex Fernández.