Residentes de EEUU permanecen sin poder salir de Cuba

Del otro lado del teléfono se escucha la voz de Ariel Ramírez, un cubano que reside en Estados Unidos y quien narra lo que vive en la isla luego que tuviera que quedarse y no pudo salir con su familia. Muestra la casa de su familia en HolguÍn, a donde viajó el pasado 16 de marzo y ahora, no puede regresar.

Ariel Ramírez, un cubano residente en Estados Unidos, dice que “simplemente me dijeron que ni intentara viajar a La Habana, porque no me iban a dejar salir. De hecho, ya tenía pruebas de personas que habían viajado y cuando llegaron al aeropuerto, les negaron la salida. Les dijeron que no, que no podían salir”.

El pasado 20 de marzo el gobierno cubano ordenó que los extranjeros que se encontraban en la isla, debían regresar de inmediato a sus países. Ese mismo día prohibió la salida de los cubanos, incluidos: repatriados y residentes de Estados Unidos con su residencia cubana activa.

Para Idelismay Rodríguez, la situación es similar, su esposo está en Cuba donde lleva más de un mes varado. “No lo dejaron salir y está pasando trabajo allá, sin dinero y sin nada, porque no hay nada ... Cuando fue al aeropuerto, a la hermana la dejaron salir, porque hacía ocho años que no iba a Cuba, pero como él si entró antes de los dos años, no había perdido los derechos”.

Exactamente lo mismo que le sucedió a Adrián Pérez. Su esposa y su hijo pudieron montarse en el avión, pero él tuvo que quedarse. “Imagínate como me voy a sentir yo, me puse a llorar, me sentí mal. Porque supuestamente como aún es residente de Cuba, tienen que cuidarlo, pero quidar que”, se cuestiona su esposa.

La embajada de Estados Unidos en Cuba dijo que existe la posibilidad de un vuelo de repatriación humanitaria. Sin embargo, no hay asientos disponibles para todos. Tendrán prioridad los ciudadanos de Estados Unidos con mayor riesgo ante el Covid-19, los menores ciudadanos estadounidenses y sus padres, los ciudadanos estadounidenses y finalmente, los residentes permanentes legales en Estados Unidos.