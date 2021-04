Rescatan un águila calva herida en una zona salvaje de Florida

Agentes medioambientales de la Clínica para la Rehabilitación de la Vida Silvestre (CROW) rescataron un águila calva de unos 5 años de edad que se encontraba malherida entre la maleza de un parque natural ubicado en la isla de Sanibel en la costa oeste de Florida.

El águila, de unos cinco kilos de peso, se hallaba empapada y con las patas ensangrentadas en el momento de su rescate en el Refugio Natural de Vida Silvestre J.N. "Ding" Darling, del condado Lee, dijo Brian Bohman, director de comunicaciones del CROW.

Al lugar se desplazaron expertos del centro y, tras recuperar al ave que estaba entre matorrales, la colocaron en una caja especial y la llevaron al hospital de la clínica para animales, donde los veterinarios procedieron a practicar las curas necesarias.

El ave rapaz presentaba numerosas abrasiones en el cuerpo, alas y patas y una laceración profunda en uno de los dedos de las garras, por lo que los médicos le administraron un analgésico y antibióticos, limpiaron las heridas y dieron puntos de sutura.

"No sabemos la edad exacta, pero tiene al menos 5 años, ya que las águilas calvas no tienen las plumas blancas de la cabeza y de la cola hasta que no alcanzan esta edad", señaló Bohman.

El águila permanecerá bajo el cuidado del CROW hasta que las heridas hayan sanado por completo, lo que podría requerir unas semanas, para posteriormente liberarla en el parque de vida salvaje.

El águila calva o águila americana (Haliaeetus leucocephalus) puede llegar a pesar más de seis kilos y la longitud desde el extremo de cada ala puede ser de más de dos metros.