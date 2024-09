Rescatan a niña de dos años que deambulaba sola por Miami Beach

Un oficial de la policía de Miami Beach dice que apenas vio a la pequeña de dos años que deambulada sola entró en modo papá porque tienen hijos en casa y trató de cuidar de la menor mientras encontraban a sus padres.

“¿Dónde está mami? ¿Estás bien? ¿Dónde está tu mamá?, le decía el oficial Brandon Miller a la niña que encontraron deambulando sola mientras gritaba desesperada en busca de sus padres.

El oficial con una voz de calma agarró a la pequeña y la cargó en sus brazos preguntándole en qué dirección estaba su mamá.

“La pequeña estaba completamente empapada en su pijama y la parte superior de un traje de baño cuando la encontramos”, recuerda el oficial Brandon Miller, del departamento de policía de Miami Beach.

Las autoridades dijeron que los padres de la niña estaban de fiesta en ese momento. La familia de la niña estaba de vacaciones de Baltimore celebrando varios cumpleaños pero esa noche al parecer la dejaron a ella y a sus hermanos de 12, 11 y 5 años durmiendo solos durante más de cuatro horas en el apartamento que alquilaron.

Ciera Hurd, madre de la menor, dijo en ese momento: "No lo hagas, simplemente no lo hagas, busca una niñera, no vale la pena".

Las imágenes de las cámaras corporales de los agentes muestran como tocaban puerta a puerta para intentar localizar a los padres mientras el oficial Miller consolaba a la pequeña.

Según Miller, apenas vio en esa condición a la menor actuó de manera inmediata para calmarla. “Tengo un niño de dos y otro de tres años en casa y creo que entré en modo papá, la vi y pensé en mi hijo, pensé en mi hija”.

Los padres de la menor la semana pasada dijeron que lamentaban lo que había ocurrido. Los niños fueron llevados al Departamento de Niños y Familias. La pareja está acusada ​​de negligencia infantil y tendrán que regresar a corte el próximo mes.